Още снимки: test Пикът на изкопаемите горива идва още след пет години Световното търсене на изкопаеми горива ще достигне своя пик през 2023 година, предвижда влиятелен тинк-танк, пише The Guardian. Петролни, въглищни и газови активи на стойност трилиони долари може да изгубят стойността си и това представлява значителен риск за финансовите пазари, пише в доклада на Carbon Tracker.



Експлозивният растеж на добива на енергия от вятъра и слънцето, заедно с мерки срещу промяната на климата, ще задвижат индустрията към пик в следващото десетилетие. Прогнозата се различава значително от тази на повечето компании в бранша, които смятат че пикът ще дойде в средата на третото десетилетие.



Въглищата достигнаха това ниво през 2014 г.



"Търсенето на изкопаеми горива расте през последните 200 години, но предстои да навлезе в структурен спад. Цели сектори ще имат проблеми да направят тази промяна", смята Кингсмил Бонд, стратег в Carbon Tracker.



Гуверньорът на Bank of England Марк Карни вече предупреди, че пазарите ще се изправят пред "огромен удар" заради промяната. Държави като Венецуела и Саудитска Арабия, които разчитат твърде много на приходите от петрол, също ще се изправят пред значителен проблем.



Към момента индустрията се оценява на $25 трилиона. Бонд посочва, че размерът на компаниите не представлява защита, сравнявайки съдбата на дружествата с това на каруците в началото на 20-и век.



Според Carbon Tracker възобновяемите източници ще изпреварят изкопаемите горива през 2050 година.



Прогнозата на тинк-танка за по-ранен пик е частично и заради нивата на електрификация на транспорта. Намаляващите разходи за изграждане на вятърни и соларни централи може да доведе и до рязък скок при някои развиващите се държави. /money.bg Световното търсене на изкопаеми горива ще достигне своя пик през 2023 година, предвижда влиятелен тинк-танк, пише The Guardian. Петролни, въглищни и газови активи на стойност трилиони долари може да изгубят стойността си и това представлява значителен риск за финансовите пазари, пише в доклада на Carbon Tracker.Експлозивният растеж на добива на енергия от вятъра и слънцето, заедно с мерки срещу промяната на климата, ще задвижат индустрията към пик в следващото десетилетие. Прогнозата се различава значително от тази на повечето компании в бранша, които смятат че пикът ще дойде в средата на третото десетилетие.Въглищата достигнаха това ниво през 2014 г."Търсенето на изкопаеми горива расте през последните 200 години, но предстои да навлезе в структурен спад. Цели сектори ще имат проблеми да направят тази промяна", смята Кингсмил Бонд, стратег в Carbon Tracker.Гуверньорът на Bank of England Марк Карни вече предупреди, че пазарите ще се изправят пред "огромен удар" заради промяната. Държави като Венецуела и Саудитска Арабия, които разчитат твърде много на приходите от петрол, също ще се изправят пред значителен проблем.Към момента индустрията се оценява на $25 трилиона. Бонд посочва, че размерът на компаниите не представлява защита, сравнявайки съдбата на дружествата с това на каруците в началото на 20-и век.Според Carbon Tracker възобновяемите източници ще изпреварят изкопаемите горива през 2050 година.Прогнозата на тинк-танка за по-ранен пик е частично и заради нивата на електрификация на транспорта. Намаляващите разходи за изграждане на вятърни и соларни централи може да доведе и до рязък скок при някои развиващите се държави. /money.bg Днес+ Запази и Сподели