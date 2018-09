Още снимки: test 11-месечно бебе почина в Колорадо, в кръвта му открили висока доза марихуана Лекари от щата Колорадо съобщават, че са регистрирали първи в света случай на смърт вследствие на предозиране с марихуана. Случаят е описан в статия в списание Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine, предаде БНР.



11-месечно дете е постъпило в болница. Анализът е установил, че детето е развило миокардит, вследствие на което е починало. След смъртта в кръвта му е открито високо съдържание на психоактивния компонент на марихуаната.



Лекарите смятат, че марихуаната е попаднала в кръвта на бебето чрез родителите, които често употребявали наркотика.



Разглеждат се и други причини за смъртта, например вируси и инфекции, но версията за предозиране е основна. Според статията негативното влияние на канабиса върху миокарда е известно отдавна, но досега не е регистриран смъртен случай вследствие на употреба на наркотика.