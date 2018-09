Още снимки: test Сутрешна чаша вода с лимон – полезна и приятна Сутрин преди чашата ароматно кафе или хубав билков чай е добре да изпием чаша вода, в която сме изстискали половин лимон. Лимонена вода може да приемате и през целия ден. Тя действа освежаващо, а и за тези, които не обичат да пият вода това е един добър вариант да я направят по-приятна на вкус.



Сутрин водата с лимон трябва да бъде хладка или толкова топла, колкото ви харесва. Редовният сутрешен прием на тази ободряваща комбинация помага за редица процеси в организма. Ето няколко примера, които ще ви докажат защо е добре да започваме деня си с нея.



Укрепва имунната система

Лимоните са плодове, богати на витамин C и са предпочитан съюзник в борбата с настинките.



Богати са на калий, който помага за нормалното функциониране на нервната система.

Водата с лимонов сок намалява общата киселинност на организма.

Когато искате да се разделите с излишни килограми, лимоните са подходящи за това. Те съдържат пектин. Освен това подпомагат храносмилателната дейност.

Лимоните са естествен диуретик. Помагат за изчистването на токсините от организма. Помагат за прочистването на пикочните пътища.

Витамин C, който се съдържа в лимоните, помага кожата ви да бъде чиста, здрава и сияйна. Лимонената вода спомага за прочистването на токсините и от кръвта.

Водата с лимон има приятен вкус и освежава дъха.

Помага да облекчите дихателните пътища, когато имате кашлица. Смята се, че помага на хора с астма и алергии.

Богатото съдържание на витамин C помага да преодолеем стреса. /az-jenata.bg



