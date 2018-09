Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Доминика Цибулкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

07:00 BNT HD: Футбол: Португалия - Италия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

08:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Даниел Колинс (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уимбълдън - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

09:05 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

10:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

12:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:40 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Каролина Плишкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

14:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:00 BNT HD: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза

14:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

15:50 Film Plus: Тенис: Пабло Карено-Буста/Гилермо Дуран - Гералд Мелцер/Серхио Галдос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:15 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Каспер Рууд (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор

19:15 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Тиаго Монтейро (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА, повторение

21:20 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Николас Джари (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:35 BNT HD: Футбол: Испания - Хърватия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Елче

22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

23:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

23:25 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Андрей Мартин (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

23:35 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА /bukmeikar.com



06:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Доминика Цибулкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)07:00 BNT HD: Футбол: Португалия - Италия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"08:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Даниел Колинс (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уимбълдън - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение09:05 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Михаела Бузарнеску (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение10:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Джоана Конта (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)12:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:40 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Каролина Плишкова (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - повторение)13:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение14:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)14:00 BNT HD: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза14:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ15:50 Film Plus: Тенис: Пабло Карено-Буста/Гилермо Дуран - Гералд Мелцер/Серхио Галдос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)16:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ17:15 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Каспер Рууд (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)17:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор19:15 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис - Тиаго Монтейро (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ20:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Голдън Стейт Уориърс, мач от НБА, повторение21:20 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Николас Джари (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:35 BNT HD: Футбол: Испания - Хърватия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Елче22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение23:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение23:25 Film Plus: Тенис: Роберто Карбайес Баена - Андрей Мартин (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)23:35 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели