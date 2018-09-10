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Варна отново домакин на Световен анимационен фестивал

10.09.2018 09.44

След броени дни Варна ще посрещне 14-тия Световен фестивал на анимационния филм, научи Moreto.net.

Между 12-ти и 16-ти септември, във Фестивален и конгресен център ще се състоят разнообразни събития, свързани с анимационното изкуство. Конкурсната програма и програма "Панорама" ще представят най-актуалните и добри филми от анимационния свят. За децата ще има традиционна детска работилница, където те ще имат възможност да направят собствен филм.

На фестивала ще има още специализирани лекции, мастър-класове, прожекции на студентски филми от университети с профил анимация, програми с най-доброто от гостуващи ни фестивали, документални филми, изложби и още много и интересни събития.

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