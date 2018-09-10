Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, жени

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:30 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

09:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

09:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже

13:00 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение

14:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза

15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

16:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже

16:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение

19:20 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

20:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Портланд Трейл Белйзърс, мач от НБА, повторение

21:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

21:35 BNT HD: Футбол: Португалия - Италия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Лисабон

21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор

22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение

22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

23:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

23:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Гералд Мелцер (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение 08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, жени08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение08:30 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"09:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига09:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение10:30 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже13:00 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение14:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение16:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже16:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение19:20 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"20:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Портланд Трейл Белйзърс, мач от НБА, повторение21:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)21:35 BNT HD: Футбол: Португалия - Италия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Лисабон21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение22:15 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване23:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]23:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Гералд Мелцер (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение Днес+ Запази и Сподели



