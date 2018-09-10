Спортът по телевизията днес
10.09.2018 08.14
08:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, жени
08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
08:30 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
09:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
09:00 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже
13:00 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Магдалена Рибарикова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - I полуфинал, повторение)
13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Суперлигата, повторение
14:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:20 BNT HD: Световно първенство по волейбол: България - Финландия - среща от груповата фаза
15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II полуфинал, повторение)
15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
16:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство в САЩ, финал, мъже
16:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - финал, повторение)
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение
19:20 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
20:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс - Портланд Трейл Белйзърс, мач от НБА, повторение
21:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
21:35 BNT HD: Футбол: Португалия - Италия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Лисабон
21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство в САЩ, обзор
22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение
22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
23:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]
23:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Гералд Мелцер (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
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