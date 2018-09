Още снимки: test Скандал на финала при жените на US Open, Осака победи Серина Уилямс Младата тенис звезда Наоми Осака победи своя идол Серина Уилямс в един от най-оспорваните мачове в историята на US Open след 6:2, 6:4.



Наоми е първата японка, която печели титла от "Големият шлем".



Историческият момент бе помрачен от противочения, тъй като Серина Уилямс на няколко пъти си изпусна нервите. Съдията Карлос Рамос направи забележка на американката за непозволени инструкции от нейния треньор Патрик Муратоглу, за демонстративно счупване на ракетата, а след седмия гейм Серина нападна Карлос и го нарече лъжец заради една точка.



В края на мача двете се прегърнаха, а Уилямс помоли за извинение.



Церемонията по награждаването премина под освирквания и сълзи от 20-годишната японка, която не можеше да се зарадва изцяло на титлата. /24chasa.bg



