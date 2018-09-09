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Спортът по телевизията днес

09.09.2018 07.57

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
07:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда
08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Дария Гаврилова - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ - ВАТЕ Борисов
10:10 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
10:25 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Барбора Стрицова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - повторение)
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
11:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
11:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
11:15 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика
12:00 BNT HD: Футбол: България - Франция, квалификационна среща за европейско първенство за младежи
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
13:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, директно
14:00 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
15:00 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос Виньолас - Роберто Кирос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени
16:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
16:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
16:10 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
17:00 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Гелард Мелцер (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
18:30 BNT HD: Студио Футбол
18:30 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Тиаго Монтейро (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
18:45 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига
19:00 BNT HD: Футбол: България - Норвегия, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от ст. "Васил Левки"
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, жени, финал, директно
19:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение
20:25 BNT: Световно първенство по волейбол: България - Финландия /мъже/ пряко предаване от Двореца на културата и спорта /Варна/
20:50 BNT HD: Студио Футбол
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА, повторение
21:20 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Виньолас - Роберто Карбайес Баена (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, мъже
22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, мъже, директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Оксфърд Юнайтед - Ковънтри Сити, мач от английската Лига 1, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
23:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение /bukmeikar.com

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