Пламен Константинов обяви състава за Световното
08.09.2018 14.30
Световното първенство по волейбол стартира утре. България излиза в първия си мач срещу Финландия. Срещата е от 20:30 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Часове преди сблъсък №1 на домакинския форум селекционерът Пламен Константинов обяви и група от 14 играчи, които ще облекат националната фланелка.
Разпределители:
Георги Сеганов
Добромир Димитров
Диагонали:
Николай Учиков
Мирослав Градинаров
Посрещачи:
Тодор Скримов
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Центрове:
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Либера:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев
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