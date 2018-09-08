Още снимки: test Пламен Константинов обяви състава за Световното Световното първенство по волейбол стартира утре. България излиза в първия си мач срещу Финландия. Срещата е от 20:30 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Часове преди сблъсък №1 на домакинския форум селекционерът Пламен Константинов обяви и група от 14 играчи, които ще облекат националната фланелка.



Разпределители:

Георги Сеганов

Добромир Димитров



Диагонали:

Николай Учиков

Мирослав Градинаров



Посрещачи:

Тодор Скримов

Валентин Братоев

Николай Пенчев

Розалин Пенчев



Центрове:

Виктор Йосифов

Николай Николов

Теодор Тодоров

Светослав Гоцев



Либера:

Теодор Салпаров

Петър Каракашев



Световното първенство по волейбол стартира утре. България излиза в първия си мач срещу Финландия. Срещата е от 20:30 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Часове преди сблъсък №1 на домакинския форум селекционерът Пламен Константинов обяви и група от 14 играчи, които ще облекат националната фланелка.Разпределители:Георги СегановДобромир ДимитровДиагонали:Николай УчиковМирослав ГрадинаровПосрещачи:Тодор СкримовВалентин БратоевНиколай ПенчевРозалин ПенчевЦентрове:Виктор ЙосифовНиколай НиколовТеодор ТодоровСветослав ГоцевЛибера:Теодор СалпаровПетър Каракашев Днес+ Запази и Сподели



