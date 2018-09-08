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Пламен Константинов обяви състава за Световното

08.09.2018 14.30

Световното първенство по волейбол стартира утре. България излиза в първия си мач срещу Финландия. Срещата е от 20:30 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна. Часове преди сблъсък №1 на домакинския форум селекционерът Пламен Константинов обяви и група от 14 играчи, които ще облекат националната фланелка.

Разпределители:
Георги Сеганов
Добромир Димитров

Диагонали:
Николай Учиков
Мирослав Градинаров

Посрещачи:
Тодор Скримов
Валентин Братоев
Николай Пенчев
Розалин Пенчев

Центрове:
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев

Либера:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев

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