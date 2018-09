Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:10 Film Plus: Тенис: Фабио Фонини - Фернандо Вердаско (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

08:40 Film Plus: Тенис: Хенри Лааксонен - Ришар Гаске (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

10:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Ришар Гаске - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев

12:05 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Фуенлабрада - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

12:35 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

12:35 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

13:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

13:20 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

14:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

15:00 BNT HD: Футбол: България - Франция, квалификационна среща за европейско първенство за младежи

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

15:20 Film Plus: Тенис: Виктория Кузмова - Антония Лотнер (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

16:40 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Александра Крунич (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - I полуфинал, повторение)

16:50 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, директно

17:30 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

18:45 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, смесени двойки, директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

19:15 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Виктория Кузмова (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - II полуфинал, повторение)

20:00 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Сан Антонио Спърс, мач от НБА, повторение

21:00 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Кирстен Флипкенс (Libema Open, Хертогенбош; WTA International - финал и награждаване, повторение)

21:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, жени, директно

23:00 Mtel Sport 1: Плажен футбол: Европейска лига

23:10 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Блекпул - Брадфорд Сити, мач от английската Лига 1, повторение



