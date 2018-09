Още снимки: test Какви храни трябва да избягват мъжете над 40 Всеки има любими храни и неща, които обича да похапва. С напредването на годините обаче някои от тях трябва да бъдат намалени или изобщо спрени.



От Eat This, Not That! са направили доста дълъг списък с храните, които мъжете над 40 години трябва да избягват. Сега обаче ще обърнем внимание само на някои от тях.



Маргарин



Може да е добър начин, за да намажем филията си, но не е много здравословен. Маргаринът съдържа наситени мазнини, които се отлагат в артериите и ги запушват. Като доста по-добър и здравословен заместител можем да използваме масло или висококачествен зехтин.



Изкуствени подсладители



Изкуствените подсладители може да са с ниско съдържание на калории, но пък могат да повишат нуждата ни от прием на захар. Някои от тези изкуствени подсладители като аспартам и сукралоза пък е много вероятно да доведат до диабет, здравословни проблеми и покачване на теглото.



Ако все пак не можем да пием кафето или чая си без подсладител, добър заместител на захарта са медът и кленовият сироп.



Изкуствени оцветители



Те най-често се използват за украсата на торти и най-различни видове сладки, за да изглеждат по-ефектни и красиви. Според сайта, трябва да бъдат избягвани, защото могат да бъдат вредни за здравето, порадии наличието на вещества, които могат да причинят рак.



Ако искаме цвят в нашите десерти или ястия, е най-добре да се обърнем към цвеклото, червения пипер и други.



Мъфини



Мъфините са много вкусни, но мъжете над 40 години е добре да ги избягват. Причината е, че те съдържат много захар и мазнини, които пък няма да се отразят никак добре на фигурата.



Китайска храна



Тя е много добър и лесен начин да запълним вечерята, особено след напрегнат ден в офиса. Хубаво е да бъде ограничена обаче, защото съдържа захар и натрий. Това може да доведе до главоболие, зачервяване и болка в гърдите например. /lifestyle.bg