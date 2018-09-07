Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

09:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Карла Суарес Наваро (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

09:30 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

11:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Пирин, мач от Суперлигата, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

15:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Арина Сабаленка (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

16:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - финал, повторение)

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:00 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

18:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно

19:00 BNT HD: Футбол: България - Франция, квалификационна среща за европейско първенство за младежи пряко предаване от "Трейс Арена" /Стара Загора/

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

19:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:45 Eurosport: Футбол: Германия - Мексико, приятелски мач до 21 години, директно

20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

21:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

21:00 Film Plus: Тенис: Микаел Имер - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали

22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали

22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, директно

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

23:15 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Пабло Карено Буста (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение) 08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ09:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Карла Суарес Наваро (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали09:30 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали11:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Пирин, мач от Суперлигата, повторение13:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение15:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Арина Сабаленка (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение16:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - финал, повторение)17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ17:00 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение18:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно19:00 BNT HD: Футбол: България - Франция, квалификационна среща за европейско първенство за младежи пряко предаване от "Трейс Арена" /Стара Загора/19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение19:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"19:45 Eurosport: Футбол: Германия - Мексико, приятелски мач до 21 години, директно20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА21:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]21:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение21:00 Film Plus: Тенис: Микаел Имер - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, директно23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение23:15 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Пабло Карено Буста (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение) Днес+ Запази и Сподели



