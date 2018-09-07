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Спортът по телевизията днес

07.09.2018 08.18

08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
09:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Карла Суарес Наваро (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
09:30 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
10:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
11:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
12:05 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
13:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Пирин, мач от Суперлигата, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
13:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
15:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Арина Сабаленка (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
16:40 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - финал, повторение)
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:00 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, финал, двойки, мъже, директно
19:00 BNT HD: Футбол: България - Франция, квалификационна среща за европейско първенство за младежи пряко предаване от "Трейс Арена" /Стара Загора/
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
19:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:45 Eurosport: Футбол: Германия - Мексико, приятелски мач до 21 години, директно
20:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА
21:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
21:00 Film Plus: Тенис: Микаел Имер - Фабио Фонини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали
22:15 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - големите финали
22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, директно
23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
23:15 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Пабло Карено Буста (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

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