Екскандидат за сенатор съди Саша Барон Коен за гавра Бившият републикански кандидат за Сената и обвинен за педофилия Рой Мур съди британския комик Саша Барон Коен за гавра, след като той се подигра с него в новото си шоу "Who Is America?"



Ултраконсервативният бивш съдия от Алабама иска обезщетение за 95 милиона долара от комика и от каналите Шоутайм и Си Би Ес, които са излъчили епизода, който го злепоставя на 29 юли, според копие от жалбата, подадена във Федералния съд в Вашингтон.



Мур твърди, че е бил подмамен да дойде в столицата през февруари под фалшив предлог, за да се появи в това, което според него е била израелска телевизионна станция, която твърдяла, че иска да му даде награда за произраелските му позиции.



Той е бил интервюиран от човек, за когото смятал, че е израелски експерт по борбата с тероризма, полковник Ернан Морад, но всъщност това бил Коен.



"Обвинявам Коен за неправомерно и измамно използване на средства, измислени и употребявани от израелската армия за откриване на педофили", се казва в жалбата.



"По време на предаването Коен - като част от фалшивата и измамна практика – е възнамерявал да уличи съдия Мур като сексуален извършител, като по този начин го опозори", твърдят адвокатите на ищеца.



По време на кандидатирането на Мур за Сената миналата година няколко жени го обвиниха, че е извършил сексуално насилие и тормоз, когато е бил държавен юрист на 30 години, а те са били в тийнейджърска възраст.



Въпреки одобрението на президента Доналд Тръмп, Мур загуби съревнованието пред относително неизвестения демократ Дъг Джоунс.



