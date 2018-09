Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

09:45 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

12:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елизе Мертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Хебър, мач от Суперлигата, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

15:25 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Елина Свитолина (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

16:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ - ВАТЕ Борисов

16:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

17:00 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Арина Сабаленка (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

17:35 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, двойки, директно

19:10 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод

20:00 Film Plus: Тенис: Хенри Лааксонен - Матео Беретини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:05 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Симоне Болели (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

21:20 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване

21:20 BNT HD: Студио Футбол

21:45 BNT: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Любляна /Словения/

21:45 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Любляна /Словения/

22:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

23:10 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Педро Соуса (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:35 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване

