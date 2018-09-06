Спортът по телевизията днес
06.09.2018 08.34
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
09:45 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение
11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод, повторение
12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Мурсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
12:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елизе Мертенс (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)
13:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Хебър, мач от Суперлигата, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
15:25 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Елина Свитолина (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
16:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ - ВАТЕ Борисов
16:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
17:00 Film Plus: Тенис: Медисън Кийс - Арина Сабаленка (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
17:35 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, полуфинали, двойки, директно
19:10 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол
19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 8-и епизод
20:00 Film Plus: Тенис: Хенри Лааксонен - Матео Беретини (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:05 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Симоне Болели (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
21:20 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване
21:20 BNT HD: Студио Футбол
21:45 BNT: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Любляна /Словения/
21:45 BNT HD: Футбол: Словения - България, среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите" пряко предаване от Любляна /Словения/
22:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
23:10 Film Plus: Тенис: Фернандо Вердаско - Педро Соуса (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:35 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване
23:35 BNT HD: Студио Футбол
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