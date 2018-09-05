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Официално: Нуно Рейш подписа с Левски

05.09.2018 15.43

Ръководството на Левски съобщи на клубния сайт, че Нуно Рейш вече е футболист на "сините", след като днес е подписал договор за срок от три години.

Португалецът е бивш играч на Спортинг Лисабон, Метц, Панатинайкос и Витория Сетубал. Титулярната позиция на Рейш е централен защитник, но играе и като десен краен бранител и опорен полузащитник, допълват от "Герена".

Вчера играчът пристигна в София за последни преговори с Левски, а днес е преминал медицински прегледи и съвсем скоро се очаква да сподели първите си впечатления от българския отбор. /topsport.bg

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