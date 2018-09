Още снимки: test Гризман: През 2016-а загубих два финала и бях сред тримата най-добри, сега спечелих три финала Голмайсторът на Франция и Атлетико Мадрид Антоан Гризман вярва, че тази година може да триумфира с най-желания индивидуален трофей - “Златната топка”. Топстрелецът остана извън тройката за наградите The Best FIFA и не скри изненадата си. “Странно е и за мен е жалко. Това е трофей на ФИФА, нали? А Световното първенство се организира от ФИФА. Спечелихме Мондиала и няма нито един французин сред финалистите. Избори са, но е изнендващо, че няма нито един световен шампион”, заяви Гризи в интервю за френския L’Equipe.



“Мисля, че това е най-успешната година в кариерата ми. Има сезони, в които вкарвам повече, но на ниво купи тази година ми е най-добра. Мисля, че този път съм по-близо до “Златната топка”. Това е много престижно отличие за всеки футболист. Няма по-високо признание. Има и други призове, но не е същото”, сподели той.



На въпрос дали би било несправедливо, ако не получи “Златната топка”, Антоан отговори: “Няма да е несправедливо, но бих попитал какво повече трябва да направя. Спечелих трофеи, бях важен играч във решаващите моменти. Аз обаче не гласувам”.



На въпрос кои са неговите петима номинирани за “Златната топка”, Гризман каза: “Боже мили, какъв проблем! Погба, защото е красив. Не, трудно е да избера петима кандидати”. “Ако сравнявам 2016 година и настоящата, мисля, че трябва да съм сред тримата номинирани. През 2016-а загубих два финала и бях сред тримата най-добри, сега спечелих три финала”, заяви още той. /sp0ortal.bg



