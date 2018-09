Още снимки: test Компанията на някогашната най-млада милиардерка, изгубила богатството си, спира работа Theranos - американският старт-ъп, който направи основателката си най-младата милиардерка, но след това тя загуби всичко, предстои да прекрати дейността си, твърди CNN Money.



Според информация на The Wall Street Journal настоящият главен изпълнителен директор на компанията Дейвид Тейлър е изпратил мейли до акционерите в нея, за да обяви, че дружеството ще спре да работи. От писмото му става ясно още, че от ръководството са търсили нов купувач, но над 80 потенциални такива не са проявили интерес.



"Времето ни изтича", написал Тейлър в имейла, публикуван от медията. От CNN все пак посочват, че не са успели да потвърдят дали писмото е автентично, а от компанията са отказали да коментират.



Подобна новина обаче не би изглеждала особено изненадващо. Някогашната стартираща компания, в която инвеститори бяха големи имена като шефа на Oracle Лари Елисън и медийния магнат Рупърт Мърдок, премина през много тежък период, а след него вероятно тя ще престане да съществува.

В пиковия си период биотехнологичният старт-ъп се изчисляваше на 9 милиарда долара, като твърдеше, че предлага по-евтина и ефективна алтернатива на някои традиционни медицински тестове.



По-късно обаче репортер на The Wall Street Journal започна разследване, което доказа, че "големи неточности" в тестовете на Theranos. В резултат през 2016 година компанията започна да затваря свои офиси и лаборатории.



