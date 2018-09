Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

12:30 Diema Sport: Волейбол: Пирин - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Андреа Петкович (City Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев

14:35 Film Plus: Тенис: Джън Сайсай - Дона Векич (City Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Comedy Central: Един приятелски мач / Сантименталният Спонджбоб

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

16:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

16:25 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Светлана Кузнецова (City Open, Вашингтон; WTA International - финал и награждаване, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали

17:45 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, директно

20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Film Plus: Тенис: Денис Истомин - Микаел Имер (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

22:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Еляс Имер (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

