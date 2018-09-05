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Спортът по телевизията днес

05.09.2018 08.43

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
11:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
12:30 Diema Sport: Волейбол: Пирин - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение
13:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Андреа Петкович (City Open, Вашингтон; WTA International - I полуфинал, повторение)
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев
14:35 Film Plus: Тенис: Джън Сайсай - Дона Векич (City Open, Вашингтон; WTA International - II полуфинал, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 Comedy Central: Един приятелски мач / Сантименталният Спонджбоб
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
16:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК
16:25 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Светлана Кузнецова (City Open, Вашингтон; WTA International - финал и награждаване, повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали
17:45 BNT HD: Белгия - Англия - среща за 3-4 място на световното първенство по футбол
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб
18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвъртфинали, директно
20:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 4-и епизод
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 8-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Film Plus: Тенис: Денис Истомин - Микаел Имер (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
22:00 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Еляс Имер (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
22:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
23:20 Film Plus: Тенис: Зденек Колар - Давид Ферер (SkiStar Swedish Open, Бостад; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

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