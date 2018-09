Още снимки: test Ед Шийрън с главна роля във филм за Бийтълс Ед Шийрън ще играе себе си в следващия филм на Дани Бойл, който разказва за пост апокалиптичен свят, в който никой не помни кои са Бийтълс, освен английският изпълнител. Героят на Шийрън (тоест самият той) се запознава с начинаещ музикант и певец (Химеш Пател), когото започва да наставлява и превръща в звезда, благодарение на изпълняването на песни на Бийтълс.



"Заснеха голяма част от концертите ми. Бяха напрегнати два месеца. Имах четири поредни дни концерти, а след това три дни снимки на филма. Играех себе си, така че не би трябвало да е зле. Предполага се, че няма какво да объркам," коментира Шийрън по повод проекта на Бойл.



Филмът на режисьора на "Трейнспотинг" и "Беднякът милионер" все още няма заглавие, затова пък изпълнителят на "Shape of You" е изключително развълнуват от участието си в него. Той има две незначителни роли в киното до момента - в "Game of Thrones" и "Bastard Executioner". /lifestyle.bg