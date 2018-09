Още снимки: test Как електромобилите променят Китай Шънджън е „малко” градче в Китай с население от над 20 млн. човека и стотици заводи. Това и китайският отговор на Силициевата долина, зародил се само преди четири десетилетия. Малко след това, през 1980 г. Денг Ксиопинг заявява, че Шънджън ще стане първата специална икономическа зона в Китай. И строителството започва.



До този момент градът е бил едно огромно обединение на 300-ина рибарски и селскостопански села. Градът разполага с една от най-добре конструираните транспортни мрежи в света, като метрото му разполага с 1/3 от спирките, които има в метрото на Ню Йорк, който пък е около десет пъти по-стар град от Шънджън.



В тази обстановка BYD Co. e китайският аналог на Ford, но този път говорим за електрификация на автомобилния парк. Производителят на електромобили, подкрепян от огромни субсидии и $232 млн. от Уорън Бъфет през 2008 г., вече изпревари Tesla като водещ производител на плъг-ин електрически автомобили. Именно тази компания е основната движеща сила всичките 16 000 автобуса в Шънджън да са електрифицирани, като сега се работи по пълната електрификация на автопарка от таксита и камионите, грижещи се за комуналните нужди в града.



В централата на компанията в Шънджън работят 37 000 служители, чиято продукция се продава основно в Китай, за да бъде изпълнен планът на китайското правителство, наречен “new energy vehicles.”



Основателят на BYD, милиардерът Уанг Чуанфу вярва, че до 2030 г. целият автопарк в Китай ще е електрифициран! В момента той наброява над 300 млн. регистрирани автомобила. Това е над амбициозния правителствен план 20% от автопарка в страната да се електрифицира до 2025 г. Но Уанг настоява: „Ще се случи по-рано от очакваното”.



Но амбициите на Уанг не се спират само да родния пазар. През 2017 г. той нае Леонардо ди Каприо като посланик на марката и започна да изнася автомобили за САЩ. По същото време BYD сключи договори за доставка на автобуси за централата на Facebook Inc. В Менло Парк, Калифорния, местните транспортни власти в Лонг Бийч, Калифорния, както и за кампусите на Станфорд и Университета на Калифорния в Лос Анджелис. Последната победа дойде през август, когато компанията спечели търга за доставка на електромобили за местната власт в щата Джорджия.



Сметката за ток на Shenzhen Eastern Bus Co., един от трети автобусни партньора на BYD в Шънджън, възлиза месечно на 17 млн. юана, което е 1/3 от разходите за дизелово гориво. Компанията има 15 000 служители и 5800 автобуса, които използват седем зарядни станции. Повечето от тях се зареждат през нощта, когато токът е по-евтин, но понякога се зареждат и следобед. Всеки автобус се зарежда за около 3 часа, като зарядът му е достатъчен за изминаване на 250 км.



Другата сила, тласкаща Китай към електрификация, е правителственият план. През юни бе обявена цел: продажбата на 2 млн. електромобила годишно до 2020 г. Властите Шънджън въведоха много висок данък за конвенционалните автомобили, като бе решено, че всички нови камиони трябва да са електрически (за комуналните нужди на града), а дизеловите 20 000 камиона ще отидат за вторични суровини. Услугите за споделено пътуване трябва да използват електрически автопаркове.



