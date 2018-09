Още снимки: test Ново проучване установи вредата от аспирина Почти всеки от нас когато го боли глава, настинал е, или има друго неразположение, посяга към едно от лекарствата, които се изписват без рецепта - аспирина.



Ацетилсалициловата киселина, позната още с търговските наименования аспирин и ацетозал (ацетизал), е лекарство от семейството на салицилатите. Успокоява болката, сваля високата температура, премахва възпалението при ревматични и други заболявания.



Досега се смяташе, ако човек приема малки дози аспирин всеки ден, това ще намали риска от инфаркт и инсулт. Тези мерки са били препоръчани най-вече на тези, които вече имат сърдечни проблеми. Въпреки това, според последните данни, аспиринът не само не помага, но и може да предизвика кървене.



Аспиринът, е опасен за хора, които имат сърдечни проблеми. До това заключение са стигнали група учени от Оксфорд, Великобритания. Резултатите са публикувани в няколко издания, по-специално в списанията Lancet и The New England Journal of Medicine.



Общо проучването включва повече от 12 хиляди души. В продължение на десет години една група получавала 100 милиграма аспирин на ден, а другата не. В резултат на това е установено, че хората, които приемат аспирин, по-често страдат от кървене - стомашно, носно и чревно кървене.



Въпреки че е аспиринът е влязъл в широка употреба преди повече от век, сега ползата на това лекарство в много ситуации е под въпрос. Последните проучвания обхващат огромна извадка от лица, които са били изложени на различни заболявания, вариращи от съдови проблеми до диабет.



Установено е, че аспиринът не помага да се предотврати удар или инфаркт.



Учените са се опитали да идентифицират дали има положителния ефект от използването на аспирин при хора с диабет, които са по-склонни да страдат от сърдечни проблеми и са открили, че макар да има малък терапевтичен ефект, всъщност по-голям е рискът от сериозно кървене.



Освен това предположението, че приемането на аспирин ще намали риска от развитие на тумори, това се оказало мит.



"Ако сте здрави, тогава вероятно не трябва да вземате аспирин", казва един от лидерите на изследването д-р Джейн Армитаж от Оксфордския университет в Англия.



