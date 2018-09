Още снимки: test Център за иновации ще помага на традиционната китайска медицина да стъпи на световната сцена Специалисти по традиционна китайска медицина от провинция Гуандун и специалните административни райони Хонконг и Макао обединиха сили, за да създадат интегриран център за традиционна китайска медицина в района, за да стимулират иновациите и напредъка в лечението на автоимунни заболявания, предаде bulgarian.cri.cn.



Джоинвечъра – „Център за иновации в китайската медицина в района на големия залив Гуандун-Хонконг-Макао" (Chinese Medicine Innovation Center of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area) се ръководи от болницата по традиционна китайска медицина на провинция Гуандун с подкрепата на Баптиския университет в Хонконг и Университета на Макао. Трите институции ще обедният ресурсите и експертите си с надеждата да открият мощно лечебно средство на традиционната китайска медицина за автоимунните заболявания – състояние, при което имунната система се обърква и започва да атакува здравите клетки в тялото. „Автоимунните заболявания се считат за хронични и са доста упорити," казва пред Чайна дейли Лю Апин, професор и декан на факултета по китайска медицина в Баптиския университет в Хонконг. Традиционната китайска медицина се стреми да възстанови нарушения баланс в организма и да укрепи имунната система и до момента дава добри надежди за лечението на автоимунни заболявания, добавя професорът.



Лю Апин е сред ключовите фигури, отговорни за набелязването на плановете за действие на интегрирания център. Трите институции са си поставили за цел през следващите години да започнат поредица от изследователски проекти, свързани с традиционната китайска медицина, и да построят необходимите съоръжения в трите района.Заболявания като ревматоиден артрит, псориазис и системен лупус еритематозус ще са сред първите в листата за наблюдение и представляват основен интерес за изследователите от трите академии. „Целта ни е да допълним познанията си и да съберем резултатите от научните изследвания, като накрая представим нови методи и лекарства, за да ограничим труднолечимите заболявания и подобрим здравето на хората", казва Лю Апин.



Служители на централното правителство и представители на трите институции се събраха в гр.Гуанджоу, провинция Гуандун, на 9 август, за да открият платформата. На симпозиум по време на срещата участниците постигнаха единодушие, че Гуандун, Хонконг и Макао трябва да влязат в нея и да превърнат района на големия залив в канал за прокарване на традиционната китайска медицина на световната карта.



Ю Янхун, заместник-директор на Държавното управление по традиционна китайска медицина, който разработи проекта, заяви на срещата, че колективното изследване на автоимунните заболявания е на стартовата точка. Тя е уверена, че усилията ще доведат до създаването на механизъм за жизнено и непрекъснато сътрудничество в сектора на традиционната китайска медицина в големия залив и ще ѝ помогнат да стъпи на световната сцена.



Биен Джаосян, асоцииран вицепрезидент на факултета за развитие на китайската медицина в Баптиския университет в Хонконг, каза, че географския и икономически потенциал на района ще бъде огромно предимство в насърчаването на традиционната китайска медицина в чужбина. „За да помогнем на традиционната китайска медицина да си спечели по-добра репутация в световен мащаб, е от решаващо значение да я стандартизираме в клиничната диагностика и лечение", каза Чън Дакан, директор на болницата по традиционна китайска медицина на провинция Гуандун.



През февруари управата на провинцията одобри създаването на международен изследователски институт, като позволи на учените да работят със Световната здравна организация при изготвянето на международни насоки и систематизирането на изследванията на традиционната китайска медицина. „Континенталната част на Китай има напълно развита и добре утвърдена клинична система за традиционната китайска медицина. Изследователите в Хонконг трябва да се възползват от това сътрудничество и от възможността да черпят опит от професионалистите от континенталната част, както и да направят важни научни открития, свързани с традиционната китайска медицина.", каза Лю Апин.



Специалисти по традиционна китайска медицина от провинция Гуандун и специалните административни райони Хонконг и Макао обединиха сили, за да създадат интегриран център за традиционна китайска медицина в района, за да стимулират иновациите и напредъка в лечението на автоимунни заболявания, предаде bulgarian.cri.cn.Джоинвечъра – „Център за иновации в китайската медицина в района на големия залив Гуандун-Хонконг-Макао" (Chinese Medicine Innovation Center of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area) се ръководи от болницата по традиционна китайска медицина на провинция Гуандун с подкрепата на Баптиския университет в Хонконг и Университета на Макао. Трите институции ще обедният ресурсите и експертите си с надеждата да открият мощно лечебно средство на традиционната китайска медицина за автоимунните заболявания – състояние, при което имунната система се обърква и започва да атакува здравите клетки в тялото. „Автоимунните заболявания се считат за хронични и са доста упорити," казва пред Чайна дейли Лю Апин, професор и декан на факултета по китайска медицина в Баптиския университет в Хонконг. Традиционната китайска медицина се стреми да възстанови нарушения баланс в организма и да укрепи имунната система и до момента дава добри надежди за лечението на автоимунни заболявания, добавя професорът.Лю Апин е сред ключовите фигури, отговорни за набелязването на плановете за действие на интегрирания център. Трите институции са си поставили за цел през следващите години да започнат поредица от изследователски проекти, свързани с традиционната китайска медицина, и да построят необходимите съоръжения в трите района.Заболявания като ревматоиден артрит, псориазис и системен лупус еритематозус ще са сред първите в листата за наблюдение и представляват основен интерес за изследователите от трите академии. „Целта ни е да допълним познанията си и да съберем резултатите от научните изследвания, като накрая представим нови методи и лекарства, за да ограничим труднолечимите заболявания и подобрим здравето на хората", казва Лю Апин.Служители на централното правителство и представители на трите институции се събраха в гр.Гуанджоу, провинция Гуандун, на 9 август, за да открият платформата. На симпозиум по време на срещата участниците постигнаха единодушие, че Гуандун, Хонконг и Макао трябва да влязат в нея и да превърнат района на големия залив в канал за прокарване на традиционната китайска медицина на световната карта.Ю Янхун, заместник-директор на Държавното управление по традиционна китайска медицина, който разработи проекта, заяви на срещата, че колективното изследване на автоимунните заболявания е на стартовата точка. Тя е уверена, че усилията ще доведат до създаването на механизъм за жизнено и непрекъснато сътрудничество в сектора на традиционната китайска медицина в големия залив и ще ѝ помогнат да стъпи на световната сцена.Биен Джаосян, асоцииран вицепрезидент на факултета за развитие на китайската медицина в Баптиския университет в Хонконг, каза, че географския и икономически потенциал на района ще бъде огромно предимство в насърчаването на традиционната китайска медицина в чужбина. „За да помогнем на традиционната китайска медицина да си спечели по-добра репутация в световен мащаб, е от решаващо значение да я стандартизираме в клиничната диагностика и лечение", каза Чън Дакан, директор на болницата по традиционна китайска медицина на провинция Гуандун.През февруари управата на провинцията одобри създаването на международен изследователски институт, като позволи на учените да работят със Световната здравна организация при изготвянето на международни насоки и систематизирането на изследванията на традиционната китайска медицина. „Континенталната част на Китай има напълно развита и добре утвърдена клинична система за традиционната китайска медицина. Изследователите в Хонконг трябва да се възползват от това сътрудничество и от възможността да черпят опит от професионалистите от континенталната част, както и да направят важни научни открития, свързани с традиционната китайска медицина.", каза Лю Апин. Днес+ Запази и Сподели