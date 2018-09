Още снимки: test 20-часовият полет идва с легла и фитнес зала Мечтата за непрекъснат полет от Сидни до Лондон - през половината планета - съвсем скоро ще стане реалност, след като най-големите производители на самолети успяха да убедят Qantas Airways Ltd., че 20-часовият маршрут може да бъде постигнат, пише Bloomberg.



Година след като главния изпълнителен директор на компанията Алан Джойс публично предизвика Boeing Co. и Airbus SE да създадат самолет, който да може да лети директно от Сидни до Лондон или Ню Йорк, той вече смята, че производителите са успели.



"Вече смятаме, че имаме машините за целта", казва той в интервю за изданието.



"Проектът Изгрев", както Qantas го нарича, включва създаването на самолет, който може да събере около 300 пътници и багажа им на по-дълго разстояние, отколкото бе възможно досега - с гориво, достатъчно за насрещен вятър или извънредни ситуации.



Ако първите полети, които ще станат факт през 2022 г., се окажат икономически печеливши за компанията, директните полети от големи градове в Америка, Европа, Африка и Австралия могат да се превърнат в реалност.



Qantas и производителите сега умуват над интериор, който ще позволи този маратон да стане поносим за пътниците. Възможно е на него да има легла; места, на които да се предлага детска грижа и дори фитнес, в който може да потренирате, казва Джойс.



"Опитваме се да мислим нестандартно", казва той, като посочва, че е възможно да има и бар, детски ясли, каюти и други.



Qantas все още не е решил дали да поръча Airbus A350 или Boeing 777X. Компанията планира да направи поръчка през следващата година и засега казва, че нито един производителите не е излязъл категорично напред. Конкуренцията между двата гиганта може да помогне на Qantas да получи дизайна и цената, която иска.



През април Airbus показа в Хамбург как ще изглеждат модулите за сън, които може да намерят място в карго отделението на самолета. Те ще се предлагат за А3320 от 2020 г. и най-вероятно за А350.



Амбициозният план на Джойс следва тригодишно пълно преобръщане на националната компания, която бе на колене. Той цели да създаде безпрецедентна мрежа от супер-дълги маршрути в момент, в който индустрията вече преживя пик и се запътва надолу.



Печалбата, маржът и възвръщаемостта на инвестирания капитал на авиолиниите по цял свят тази година ще падне до най-ниското ниво от 2014 година насам заради по-високите цени на горивото. Само Qantas казва, че ще похарчи с 20% повече за гориво тази година.



През 1935 година полетът от Австралия до Лондон е отнемал 12 дни и половина, а дори и луксозните самолети от втората половина на века имаха нужда от поне 30 кацания.



