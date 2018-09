Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

10:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

10:10 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

10:45 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Петра Мартич (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)

11:45 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден

14:30 Film Plus: Тенис: Робин Хаасе - Роберто Баутиста Агут (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Байерн Мюнхен

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, директно

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Волфсбург, директно

17:40 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

17:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

18:00 Nova Sport: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден

18:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Херта Берлин, директно

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден, директно

19:40 Film Plus: Тенис: Роберто Баутиста Агут - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

20:15 Diema Sport 2: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, запис

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Mtel Sport 1: Футбол: Италианска Серия А

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден, директно

22:20 Film Plus: Тенис: Оливер Марах/Мате Павич - Макс Мирни/Филип Освалд (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал двойки, повторение)

23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение 09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи10:00 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение10:10 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм10:45 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Петра Мартич (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - финал, повторение)11:45 BNT HD: Франция - Хърватия - финал на световното първенство по футбол12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение12:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден14:30 Film Plus: Тенис: Робин Хаасе - Роберто Баутиста Агут (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Байерн Мюнхен15:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи16:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1, директно16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Волфсбург, директно17:40 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)17:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи18:00 Nova Sport: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно18:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден18:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Херта Берлин, директно19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден, директно19:40 Film Plus: Тенис: Роберто Баутиста Агут - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)20:15 Diema Sport 2: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1, запис21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно21:30 Mtel Sport 1: Футбол: Италианска Серия А22:00 Diema Sport 2: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно22:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, седми ден, директно22:20 Film Plus: Тенис: Оливер Марах/Мате Павич - Макс Мирни/Филип Освалд (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал двойки, повторение)23:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение Днес+ Запази и Сподели