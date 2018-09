Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата " - семейна комедия с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др.

08:35 Film Plus: Тенис: София Кенин - Татяна Мария (Mallorka Open, Майорка; WTA International - I полуфинал, повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

10:00 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

10:45 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Саманта Стосър (Mallorka Open, Майорка; WTA International - II полуфинал, повторение)

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - БАТЕ Борисов

12:05 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, повторение

12:10 Film Plus: Тенис: Агнешка Радванка - Арина Сабаленка (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

12:15 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др., /п/

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

12:35 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда

14:20 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Анжелик Кербер (The International Eastbourne, Истборн; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

14:30 BNT HD: Хърватия - Англия - полуфинална среща на световното първенство по футбол

14:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

15:25 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - БАТЕ Борисов

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

16:30 Nova Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига, директно

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Волфсбург, директно

16:50 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Михаела Бузарнеску (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - I полуфинал, повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Вердер

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

18:50 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Полона Херцог (BRD Bucharest Open, Букурещ; WTA International - II полуфинал, повторение)

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

19:30 Nova Sport: Футбол: Милуол - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Байерн Мюнхен, директно

19:35 Film Plus: Тенис: Магда Линете - Кианг Ванг (Jiangxi Open, Нанчан; WTA International - I полуфинал, повторение)

20:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

21:25 Film Plus: Тенис: Фанг Чун - Шуай Жен (Jiangxi Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, шести ден, директно

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

22:05 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис

23:30 Diema Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1, запис

23:50 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, запис