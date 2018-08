Още снимки: test Китай "превзема" Африка с мащабни инфраструктурни проекти Всеки ден с изгрева на слънцето Ален Еко върви пеша около половин час по тясна горска пътека, за да достигне до строителната площадка, където работи. На нея се изгражда най-голямото дълбоководно пристанище в Централна Африка, пише Bloomberg.



34-годишният Еко е един от стотиците имигранти, които възлагат надеждите си на най-амбициозния проект в Камерун от обявяването на независимостта на страната през 1960 г. Строежът на пристанището, което ще преобрази малкото рибарско градче Криби в истински индустриален хъб, се финансира от Китай и се изпълнява от китайски компании.



Проектът ще помогне на Пекин да спечели силни позиции в африканската държава, чиято икономика е силно зависима от петрола и доскоро беше доминирана от френските компании. Портът обаче помага и за отварянето й към съседните държави Чад и Централноафриканска република, тъй като много от работниците на строежа идват именно от там.



34-годишния Ален Еко е един тях. Той идва от Чад и започва работа за компанията, която изгражда пристанището - China Harbour Engineering Co. (CHEC). Надява се, че след време ще печели достатъчно, за да доведе и семейството си.



"Това е Ел Дорадо за Камерун. Това е бъдещето", казва той, сочейки крановете на пристанището.



Проектът за строителството на пристанището край Криби е добра новина за камерунското правителство, което е изправено пред много сериозни предизвикателства. Недоволството от 35-годишното управление на президента Пол Бия нараства, приходите от износа на петрол намаляват, а в англоговорящите западни региони се стигна и до въоръжени бунтове.



На този мрачен фон, отварянето на първите терминали на пристанището през март тази година вдъхна доза оптимизъм на управляващите в Яунде.



Мащабният проект обаче е обект и на сериозни критики, най-вече от страна на екозащитните организации, които смятат, че той ще окаже силно негативно влияние върху басейна на река Конго. Там се намира и втората най-голяма тропическа гора в света след тази на р. Амазонка в Южна Америка.



Въпреки това разчистването на джунглата около площадката започна още в края на 2010 г., а до 2035, когато строителните работи трябва да приключат, ще бъдат изсечени десетки хиляди декари гора.



"Камерун се опитва да намери подходящо място за ново пристанище от десетилетия. Портът в Дуала, където е съсредоточена по-голямата част от индустрията на страната, вече е напълно натоварен. Нуждаем се от пристанище, което да покрива съвременните международни стандарти и да стимулира икономическия растеж", казва търговският директор на проекта Модесте Йоселин Ако'о, цитиран от Bloomberg.



Строителството на пристанището обаче е съпътствано от редица проблеми и закъснения. Миналогодишният фалит на фрeнската логистична компания NCT Necotrans принуди камерунското правителство да отложи отварянето на първия контейнерен терминал на порта. В момента той се управлява от консорциум, в който влизат френските транспортни компании Bollore и CMA CGM, както и китайската CHEC.



Предварителното споразумение за изграждането на пристанището беше подписано през 2009 г., припомня изданието. Оттогава насам 10 китайски компании, сред които CHEC и холдингът, към който принадлежи - China Communications Construction Co, получиха няколко концесии за добив на боксит, желязна руда и други полезни изкопаеми в Камерун.



Други китайски фирми спечелиха мащабни строителни поръчки за изграждане на небостъргачи в столицата Яунде и футболни стадиони за Африканската купа на нациите, която ще се проведе през 2019 г.



Проектът в Криби е илюстрация на мащабната експанзия на China Harbour Engineering Co. на африканския континент. Китайската строителна компания печели десетки поръчки и в момента се занимава с модернизацията на няколко пристанища от Гвинея в Западна Африка до Танзания в източната част на континента.



В Камерун CHEC е в основата на най-големите инфраструктурни проекти. Първият и вторият етап от изграждането на порта ще струват общо 1.3 милиарда щатски долара. Компанията строи и магистрала за 453 милиона долара, която трябва да свърже пристанището с вътрешността на страната. китайският строителен конгломерат работи и по разширяването на пристанището в Дуала, а също и по изграждането на железопътна линия до железните мини в Мбалам.



След сравнително мудния старт в началото на годината, пристанището в Криби постепенно увеличава обема на обработените товари. От началото на годината през него преминаха над 3000 тона дървесина от съседната Централноафриканска република, а към края на юли портът вече имаше обслужени над 80 плавателни съда.



След окончателното си завършване комплексът ще разполага с 20 кея, терминали за петрол и втечнен природен газ, индустриална зона от 260 квадратни километра за преработка на дървесина, памук и какао, както и мрежа от пътища и жп линии, свързващи пристанището с най-големите градове и мини във вътрешността на Камерун.



Въпреки свирепата френска конкуреция, China Harbour Engineering Co. успя да убеди правителството на Камерун, че може да "сбъдне мечтите му", осигурявайки безплатни първоначални проучвания и финансиране на проекта от Export-Import Bank of China.



"Европейците се опитваха да осъществят този проект в продължение на 20 години. Те изработиха две или три версии на общия план и проведоха осем технически проучвания. Ние осигурихме общия план безплатно, което направи много силно впечатление на правителството", казва управляващият директор на африканското поделение на CHEC Чу Хуаджинг, който преди Камерун е работил в съседната Нигерия.



"Въпреки всички жертви, които местните трябва да направят, Камерун се нуждае от този проект и от развитието, което предлага", казва Блез Ивова, който е кмет на рибарското селище Лолабе. Той също работи за CHEC и до този момент е успял да издейства компенсации за хората, които ще трябва да напуснат домовете си заради строежа на пристанището.



"Нашето поколение може и да не види ползите от този проект, но нашите деца със сигурност ще спечелят от тях", казва още Ивова. /profit.bg



Всеки ден с изгрева на слънцето Ален Еко върви пеша около половин час по тясна горска пътека, за да достигне до строителната площадка, където работи. На нея се изгражда най-голямото дълбоководно пристанище в Централна Африка, пише Bloomberg.34-годишният Еко е един от стотиците имигранти, които възлагат надеждите си на най-амбициозния проект в Камерун от обявяването на независимостта на страната през 1960 г. Строежът на пристанището, което ще преобрази малкото рибарско градче Криби в истински индустриален хъб, се финансира от Китай и се изпълнява от китайски компании.Проектът ще помогне на Пекин да спечели силни позиции в африканската държава, чиято икономика е силно зависима от петрола и доскоро беше доминирана от френските компании. Портът обаче помага и за отварянето й към съседните държави Чад и Централноафриканска република, тъй като много от работниците на строежа идват именно от там.34-годишния Ален Еко е един тях. Той идва от Чад и започва работа за компанията, която изгражда пристанището - China Harbour Engineering Co. (CHEC). Надява се, че след време ще печели достатъчно, за да доведе и семейството си."Това е Ел Дорадо за Камерун. Това е бъдещето", казва той, сочейки крановете на пристанището.Проектът за строителството на пристанището край Криби е добра новина за камерунското правителство, което е изправено пред много сериозни предизвикателства. Недоволството от 35-годишното управление на президента Пол Бия нараства, приходите от износа на петрол намаляват, а в англоговорящите западни региони се стигна и до въоръжени бунтове.На този мрачен фон, отварянето на първите терминали на пристанището през март тази година вдъхна доза оптимизъм на управляващите в Яунде.Мащабният проект обаче е обект и на сериозни критики, най-вече от страна на екозащитните организации, които смятат, че той ще окаже силно негативно влияние върху басейна на река Конго. Там се намира и втората най-голяма тропическа гора в света след тази на р. Амазонка в Южна Америка.Въпреки това разчистването на джунглата около площадката започна още в края на 2010 г., а до 2035, когато строителните работи трябва да приключат, ще бъдат изсечени десетки хиляди декари гора."Камерун се опитва да намери подходящо място за ново пристанище от десетилетия. Портът в Дуала, където е съсредоточена по-голямата част от индустрията на страната, вече е напълно натоварен. Нуждаем се от пристанище, което да покрива съвременните международни стандарти и да стимулира икономическия растеж", казва търговският директор на проекта Модесте Йоселин Ако'о, цитиран от Bloomberg.Строителството на пристанището обаче е съпътствано от редица проблеми и закъснения. Миналогодишният фалит на фрeнската логистична компания NCT Necotrans принуди камерунското правителство да отложи отварянето на първия контейнерен терминал на порта. В момента той се управлява от консорциум, в който влизат френските транспортни компании Bollore и CMA CGM, както и китайската CHEC.Предварителното споразумение за изграждането на пристанището беше подписано през 2009 г., припомня изданието. Оттогава насам 10 китайски компании, сред които CHEC и холдингът, към който принадлежи - China Communications Construction Co, получиха няколко концесии за добив на боксит, желязна руда и други полезни изкопаеми в Камерун.Други китайски фирми спечелиха мащабни строителни поръчки за изграждане на небостъргачи в столицата Яунде и футболни стадиони за Африканската купа на нациите, която ще се проведе през 2019 г.Проектът в Криби е илюстрация на мащабната експанзия на China Harbour Engineering Co. на африканския континент. Китайската строителна компания печели десетки поръчки и в момента се занимава с модернизацията на няколко пристанища от Гвинея в Западна Африка до Танзания в източната част на континента.В Камерун CHEC е в основата на най-големите инфраструктурни проекти. Първият и вторият етап от изграждането на порта ще струват общо 1.3 милиарда щатски долара. Компанията строи и магистрала за 453 милиона долара, която трябва да свърже пристанището с вътрешността на страната. китайският строителен конгломерат работи и по разширяването на пристанището в Дуала, а също и по изграждането на железопътна линия до железните мини в Мбалам.След сравнително мудния старт в началото на годината, пристанището в Криби постепенно увеличава обема на обработените товари. От началото на годината през него преминаха над 3000 тона дървесина от съседната Централноафриканска република, а към края на юли портът вече имаше обслужени над 80 плавателни съда.След окончателното си завършване комплексът ще разполага с 20 кея, терминали за петрол и втечнен природен газ, индустриална зона от 260 квадратни километра за преработка на дървесина, памук и какао, както и мрежа от пътища и жп линии, свързващи пристанището с най-големите градове и мини във вътрешността на Камерун.Въпреки свирепата френска конкуреция, China Harbour Engineering Co. успя да убеди правителството на Камерун, че може да "сбъдне мечтите му", осигурявайки безплатни първоначални проучвания и финансиране на проекта от Export-Import Bank of China."Европейците се опитваха да осъществят този проект в продължение на 20 години. Те изработиха две или три версии на общия план и проведоха осем технически проучвания. Ние осигурихме общия план безплатно, което направи много силно впечатление на правителството", казва управляващият директор на африканското поделение на CHEC Чу Хуаджинг, който преди Камерун е работил в съседната Нигерия."Въпреки всички жертви, които местните трябва да направят, Камерун се нуждае от този проект и от развитието, което предлага", казва Блез Ивова, който е кмет на рибарското селище Лолабе. Той също работи за CHEC и до този момент е успял да издейства компенсации за хората, които ще трябва да напуснат домовете си заради строежа на пристанището."Нашето поколение може и да не види ползите от този проект, но нашите деца със сигурност ще спечелят от тях", казва още Ивова. /profit.bg Днес+ Запази и Сподели