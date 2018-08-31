Спортът по телевизията днес
31.08.2018 08.24
08:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
08:50 Film Plus: Тенис: Барбора Стрицова - Леся Цуренко (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
10:00 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - БАТЕ Борисов
10:15 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Петра Квитова (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)
11:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
11:40 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Елина Свитолина (The Classic Birmingham, Бирмингам; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)
12:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегерс, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс, Чилтън Крейн, Мартин Фереро и др.
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Залцбург - Цървена звезда
12:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение
12:25 BNT HD: Швеция - Англия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
13:00 Eurosport: Футбол: Лига Европа, жребий, директно
13:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Суперкупа на Испания 2018 - повторение)
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПАОК - Бенфика
14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Торпедо Кутаиси, плейофен мач реванш от Лига Европа, повторение
14:25 BNT HD: Русия - Хърватия - среща от четвъртфиналите на световното първенство по футбол
14:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
15:00 Film Plus: Тенис: Хьон Чунг - Мартин Клижан (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, четвърти ден
16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 7-и епизод, повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
16:30 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Ян-Ленард Щруф (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
17:45 Film Plus: Тенис: Филип Колшрайбер - Роберто Баутиста Агут (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
18:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден, директно
18:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден, директно
18:45 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига, директно
19:25 Film Plus: Тенис: Мартон Фучович - Максимилиан Мертерер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
20:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
20:50 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Хьон Чун (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Борусия Дортмунд, директно
21:45 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Мидълзбро, мач от Чемпиъншип, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, директно
22:30 Film Plus: Тенис: Максимилиан Мартерер - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, пети ден, директно
23:35 BNT HD: Франция - Белгия - полуфинална среща на световното първенство по футбол
23:45 Film Plus: Тенис: Александър Зверев - Филип Колшрайбер (BMW Open by FWU, Мюнхен; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)
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