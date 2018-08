Още снимки: test Рим ще търси отговорност от транспортните министри за срутения мост край Генуа Вицепремиерът и министър на икономическото развитие, труда и социалната политика на Италия Луиджи ди Майо смята, че министрите на транспорта от предходните правителства трябва да бъда привлечени към отговорност заради срутването на моста край Генуа.



„Трябва да потърсим отговорност от всички министри, които са дали лиценз за обслужването на пътя и не са го отзовали, допускайки частна компания в държавните дела“, каза той, цитиран от „Радио-1“.



Италианската прокуратура продължава разследването за срутилия се на 14 август мост недалеч от град Генуа, през който преминава скоростният път А10. В момента на инцидента на моста е имало над 30 леки коли и три камиона. В резултат на катастрофата загинаха 43 души.



Сред документите, конфискувани от Финансовата гвардия в министерството на инфраструктурата и транспорта, има писмо от компанията Autostrade per l’Italia, която обслужва италианските пътища. Писмото е от началото на годината.



В него се съобщава за необходимостта от ремонт на моста, който е построен през 1967 г. Но отговорът от министерството е дошъл чак през юни, т.е. само два месеца преди трагедията. От компанията поясниха, че писмото не е съдържало предупреждения за опасност.



Днес Autostrade per l’Italia представи план за разчистването на останалата част от моста с дължина един километър.



