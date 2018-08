Още снимки: test Защо да слушаме музика, докато тренираме В допълнение към създаването на развлечение, слушането на музика, докато спортуваме, помага и за намаляване на умората, според ново проучване.



Изследването, проведено от университета "Брунел" в Лондон установява, че слушането на песента "I Heard It Through The Grapevine" на Марвин Гей по време на тренировка, води до стимулиране в областта на мозъка, свързана с облекчаване на умората.



Доброволците са ангажирани с 30 комплекта упражнения, всеки от които с продължителност 10 минути, за да се анализира влиянието на музиката.



Участниците съобщават, че тренировките им се струват по-кратки и по-вълнуващи, докато слушат близо 11-минутната песен - единствената песен, използвана в проучването.



Музиката е много мощен слухов стимул и може да се използва за успокояване на отрицателните телесни усещания, които обикновено възникват по време на ситуации, свързани с физически упражнения.



Тъй като музиката увеличава стимулите в този мозъчен участък, хората се чувстват по-малко уморени, което увеличава времето за тренировка, пише Independent.



Въпреки това, вместо да се разчита единствено на музиката, е важно хората да научим и други начини за справяне с умората, свързана с упражненията.





