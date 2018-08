Още снимки: test Откриват "Празниците в Долината на тракийските царе" Казанлък става отново домакин на 13-ите по ред "Празници в Долината на тракийските царе". Нови акценти ще има тазгодишната програма, която продължава до 2 септември.



Това съобщиха от пресцентъра на общината.



Тази вечер от 18.00 часа се открива изложбата със заглавие "Долината на тракийските царе". Сред имената на творците е и казанлъчанката Мария Пискова.



На 30 август през деня е конната езда, а от 17.00 часа започва четвъртото издание на "Джаз фест Казанлък" с концерт на възпитаници на Националното училище за музикално, танцово и сценично изкуство "Христина Морфова" - Стара Загора. Фестивала ще открият музикантите от формация X-KEY, а в програмата е включено още едно ново име - на певицата Мишел Дийн, която ще представи своя проект SO NICE - SOUTH JAZZ. В програмата са включени изпълнения на квартета на Христо Йоцов с неговата авторска програма JAZZ CATS, на уникалната акапелна вокална формация "Спектрум", на известния български блус-изпълнител Васко Кръпката и неговата група "Подуене блус бенд".



В съботното "Джаз кафе" ще гостува Емил Войников, а за любителите на киното е нощната прожекция на музикалния филм "Born to be blue". Концертите са основно на сцената зад Казанлъшката тракийска гробница в парк "Тюлбето", Джаз кафето и прожекцията на музикалния филм ще бъдат в единствения в нашата страна Музей на фотографията.



31 август е един от най-наситените със събития празнични дни - изложба на Валентин Асенов-Хъкъла в Художествената галерия, виното на траките, национална научна конференция "Проблеми и изследвания на тракийската култура", както и самото официално откриване на празниците. Същата вечер от 20.00 часа в парк "Тюлбето" ще бъде връчена и традиционната награда на името на проф. Александър Фол. Досега носители на отличието са д-р Георги Китов, който със своята експедиция ТЕМП направи епохални открития в Долината, ст.н.с. Мария Чичикова, проф. Людмил Гетов, проф. Николай Овчаров, проф. Иван Маразов, Диана Димитрова, доц. Георги Нехризов, доц. д-р Камен Димитров. Наградата е присъдена и посмъртно на Гергана Табакова-Цанова, дългогодишен уредник и директор на ИМ "Искра".



Съботният ден носи изненадата на новия акцент в програмата, наречен "Тракийски сървайвър - разходка във времето". Всъщност, идеята за първи път е реализирана през 2007 година край Царево, като състезание за възрастни. Как точно ще се получи тази игра в Казанлък, ще стане ясно на 1 септември от 10.00 часа в парк "Тюлбето".



Походът "По стъпките на траките", детски пътешествия, библиотека на открито и завършекът на празниците - мултимедиен артфест "Докоснати от древността" в парк "Розариум" са събитията, които са насрочени на 2 септември. /novini.bg



