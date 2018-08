Още снимки: test Дигиталният провал на Lidl за €500 милиона Lidl, огромната верига за търговия на дребно, трябваше да направи още по-огромен скок в дигиталното. Успехът изглеждаше сигурен, пише Handelsblatt.



Около 1 000 души екип и стотици консултанти трябваше да въведат нова система за инвентаризация в Lidl. Проектът бе възложен на SAP. Планирането ? започна през 2011 година и дори получи симпатичния прякор eLWIS ("Елвис"). През април 2017 г. SAP дори даде награда на Lidl, обявявайки я "за един от най-добрите ? клиенти"



Но само месец по-късно оглавяващият IT отдела на Lidl - Алексаднър Зонернмозер - напуска, а до юли тази година проектът eLWIS е обявен за мъртвороден, което кара компанията да се върне към старата си система за инвентаризация.



Оценката на анализатори гласи, че за проектът са похарчени €500 милиона, макар нито Lidl, нито SAP да потвърждават тази цифра.



Защо той се провали?



Очевидно, пише изданието, един от най-големите проблеми е бил мисленето на Lidl, което не търпи промяна и еволюция. Промяната на програмното обезпечение наложило и промяна на почти всеки процес в компанията, но мениджмънтът не бил готов затова.



За разлика от много нейни конкуренти, Lidl залага в инвентаризацията цената на покупка на стоките, а стандартът на SAP използва цените за продажба на дребно. Lidl не е искала да промени начина си на работа, затова софтуерът е трябвало да бъде изцяло пренаписан.



След това се наложило да бъдат направени още промени - и колкото повече са правени, толкова по-сложен и уязвим към провал ставал кодът. Разходите също се увеличили, а производителността намаляла.



Промяната на съществуващ софтуер е като промяната на сглобяема къща, казват IT експерти - можеш да поставиш шкафовете в кухнята на различно място, но когато започнеш да местиш стените, всичко рухва.



Официалното обяснение е, че "стратегитчески цели, които бяха поставени първоначално, не бяха възможни при приемлива цена", по думите на директора Джеспър Хойер.



"Ако една компания иска да използва стандартен софтуер, тя трябва да адаптира собствените си процеси", посочва Жан-Клод Флури, IT мениджър и оглавяващ потребителската група на SAP - DSAG, която включва над 3 300 клиента. Според него вината е на компанията, а не на софтуера.



Оказва се, че комуникацията също може би е била проблема. Предизвикателствата, с които новата система е трябвало да се справи, не са добре описани.



