Още снимки: test Вавринка отново препъна Григор Григор Димитров отпадна още в първия кръг на US Open. Българският тенисист загуби от Стан Вавринка с 3:6, 2:6, 5:7. Швейцарецът препъва Григор във втори пореден турнир от Големия шлем.



Преди по-малко от два месеца двамата се изправиха един срещу друг и в първия кръг на "Уимбълдън". Тогава Димитров спечели категорично първия сет, но допусна обрат и отстъпи с 1:3.



В първите два сета Димитров допусна 29 непредизвикани грешки. Той подобри представянето си в третата част, докато Вавринка страдаше от болки в кръста. И въпреки че Григор първи стигна до пробив при 5:3 и изглеждаше в добра позиция за обрат, до четвърти сет така и не се стигна.



Балансът в двубоите между двамата вече е равен - 4:4.



След ранното си отпадане от US Open Димитров на практика загуби и последните си надежди да се класира за финалите на АТП, където миналата година триумфира с титлата. Това означава, че в края на сезона той няма да има възможност да защити 1500-те точки, които спечели след триумфа в Лондон. /btvnews



Григор Димитров отпадна още в първия кръг на US Open. Българският тенисист загуби от Стан Вавринка с 3:6, 2:6, 5:7. Швейцарецът препъва Григор във втори пореден турнир от Големия шлем.Преди по-малко от два месеца двамата се изправиха един срещу друг и в първия кръг на "Уимбълдън". Тогава Димитров спечели категорично първия сет, но допусна обрат и отстъпи с 1:3.В първите два сета Димитров допусна 29 непредизвикани грешки. Той подобри представянето си в третата част, докато Вавринка страдаше от болки в кръста. И въпреки че Григор първи стигна до пробив при 5:3 и изглеждаше в добра позиция за обрат, до четвърти сет така и не се стигна.Балансът в двубоите между двамата вече е равен - 4:4.След ранното си отпадане от US Open Димитров на практика загуби и последните си надежди да се класира за финалите на АТП, където миналата година триумфира с титлата. Това означава, че в края на сезона той няма да има възможност да защити 1500-те точки, които спечели след триумфа в Лондон. /btvnews Днес+ Запази и Сподели