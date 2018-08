Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

09:45 Film Plus: Тенис: Зарина Дияс - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

11:40 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

12:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Моника Пуиг (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

13:35 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:10 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

14:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

14:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден

15:45 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм

16:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Дария Гаврилова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Хедър Уотсън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

21:10 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Айла Томлянович (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, директно

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

23:00 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - Елизе Мертенс (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

23:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

