Спортът по телевизията днес
28.08.2018 08.24
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
09:45 Film Plus: Тенис: Зарина Дияс - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
11:40 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
12:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Моника Пуиг (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
13:35 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:10 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм
14:15 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
14:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден
15:45 BNT HD: Хърватия - Дания - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
16:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм
16:05 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Дария Гаврилова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно
18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Хедър Уотсън (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, втори ден, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
21:10 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Айла Томлянович (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)
21:45 Nova Sport: Футбол: Мач от втори кръг за Карабао къп, директно
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
23:00 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - Елизе Мертенс (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)
23:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 BNT HD: Бразилия - Мексико - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
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