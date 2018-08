Още снимки: test За 138- ми път ще се проведе Откритото първенство на САЩ по тенис Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open) започва в понеделник на кортовете на Националния тенис център в Ню Йорк. Той е четвъртият и финален за сезона турнир от Големия шлем.



В индивидуалното състезание при жените ще участват отново Мария Шарапова и Серина Уилямс, които през този сезон нямат титла от големите турнири. Серина Уилямс, която се завърна след майчинство, достигна до финала на Уимбълдън, но загуби от германската тенисистка Анжелик Кербер. Откритото първенство на Австралия през януари бе спечелено от Каролин Возняцки, а Откритото на Франция - от Симона Халеп. В същото време, миналогодишната шампионка Слоун Стивънс ще защитава титлата си в Ню Йорк, така че, няма категоричен фаворит в предстоящия турнир.



31-годишната Шарапова, след дисквалификацията за употреба на мелдоний и поредица от контузии, все още не е в състояние да се върне към предишното си ниво, въпреки че се изкачи до 22-ро място в класацията на Женската тенис асоциация (WTA) и е сред поставените в Ню Йорк. Руската тенисистка спечели US Open през 2006.



36-годишната Серина Уилямс е на 26-то място в ранглистата и е 17-та поставена в схемата на турнира. Уилямс е печелила титлата шест пъти, като сънародничката си Крис Еверт. В случай на нов успех, Серина ще се превърне в най-титулуваният участник в турнира.



Жребият постави Шарапова и Уилямс в различни части на схемата на турнира и при евентуални победи те ще могат да се срещнат едва на финала. Първият мач на Шарапова е срещу 39-годишната швейцарка Пати Шнидер, която някога бе сред първите десет в световната ранглиста. Серина ще започне срещу Магда Линет от Полша.



При мъжете, основната битка ще бъде между 32-годишния Рафаел Надал, който спечели тук миналата година, и 37-годишния Роджър Федерер. Швейцарецът през този сезон спечели Откритото първенство на Австралия през януари, но на любимия си Уимбълдън на четвъртфиналите загуби от Кевин Андерсън. За последен път Федерер е печелил US Open преди 10 години. Съперник на Надал и Федерер ще бъде и друг опитен тенисист - 31-годишният сърбин Новак Джокович.



Общият награден фонд на Откритото първенство на САЩ възлиза на 52 млн. долара.



