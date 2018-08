Още снимки: test Григор Димитров започва US Open като осми в света Григор Димитров остана на осмо място в ранглистата на ATP. Няма никакви промени в Топ 10, защото никой от най-силните не се пусна на последния турнир преди US Open 2018, този в Уинстън-Сейлъм.



Първата съществена разлика в класацията е пропадането на испанеца Роберто Баутиста Агут, който от днес е под №22.



Начело остава Рафаел Надал (Испания), пред Роджър Федерер (ШВейцария) и Хуан Мартин дел Потро (Аржентина). Пред Димитров са още Александър Зверев (Германия), Кевин Андерсън (Южна Африка) и Марин Чилич (Хърватия).



В класацията за заключителния турнир в Лондон Гришо е под №13 и е длъжен да се представи отлчино на US Open, както и на оставащите два "Мастерса" в Шанхай и Париж, за да запази шанс за защита на титлата от миналата година. /topsport.bg



Григор Димитров остана на осмо място в ранглистата на ATP. Няма никакви промени в Топ 10, защото никой от най-силните не се пусна на последния турнир преди US Open 2018, този в Уинстън-Сейлъм.Първата съществена разлика в класацията е пропадането на испанеца Роберто Баутиста Агут, който от днес е под №22.Начело остава Рафаел Надал (Испания), пред Роджър Федерер (ШВейцария) и Хуан Мартин дел Потро (Аржентина). Пред Димитров са още Александър Зверев (Германия), Кевин Андерсън (Южна Африка) и Марин Чилич (Хърватия).В класацията за заключителния турнир в Лондон Гришо е под №13 и е длъжен да се представи отлчино на US Open, както и на оставащите два "Мастерса" в Шанхай и Париж, за да запази шанс за защита на титлата от миналата година. /topsport.bg Днес+ Запази и Сподели