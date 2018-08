Още снимки: test Бира, вдъхновена от "Игра на тронове", пускат на пазара в Ню Йорк Нюйоркската пивоварна "Омеганг" в партньорство с телевизионната компания HBO ще пусне в продажба бира, вдъхновена от култовия сериала "Игра на тронове", съобщава в."Метро".



Марката на пивото е "Кing in the North", като негов първообраз е героят от сериала Джон Сноу.



Феновете на поредицата обаче ще трябва да почакат, докато се разхладят с тематичното пиво, отбелязва "Дарик". То ще бъде пуснато в продажба в Черния петък на 23 ноември в лимитирана серия. Една бутилка от "тронската" бира ще струва 13 долара.



Според създателите на новия бранд, той е вдъхновен от Джон Сноу и пивото е призвано "да подкрепи максимално лидера през една дълга и тъмна нощ".



