Спортът по телевизията днес
27.08.2018 08.19
08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм
08:15 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Камила Джорджи (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, финал, жени
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени
10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
10:10 Film Plus: Тенис: Аляксандра Саснович - Каролин Гарсия (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
11:25 BNT HD: Франция - Аржентина - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис
12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже
13:25 Film Plus: Тенис: Зарина Дияс - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
13:55 BNT HD: Уругвай - Португалия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
14:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис
15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
15:40 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)
16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
16:45 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал
17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, запис
18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно
18:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно
19:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно
21:30 Film Plus: Тенис: Ашли Кратцър - Елизе Мертенс (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно
22:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
22:45 Film Plus: Тенис: Даниел Кoлинс - Вера Лапко (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)
23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
23:30 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол
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