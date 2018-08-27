Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм

08:15 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Камила Джорджи (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, финал, жени

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

10:10 Film Plus: Тенис: Аляксандра Саснович - Каролин Гарсия (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

11:25 BNT HD: Франция - Аржентина - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

13:25 Film Plus: Тенис: Зарина Дияс - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

13:55 BNT HD: Уругвай - Португалия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол

14:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис

15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

15:40 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

16:45 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, запис

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно

18:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно

19:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Film Plus: Тенис: Ашли Кратцър - Елизе Мертенс (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

22:45 Film Plus: Тенис: Даниел Кoлинс - Вера Лапко (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

23:30 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол 08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм08:15 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Камила Джорджи (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, финал, жени09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение10:10 Film Plus: Тенис: Аляксандра Саснович - Каролин Гарсия (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)11:25 BNT HD: Франция - Аржентина - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, повторение12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже13:25 Film Plus: Тенис: Зарина Дияс - Петра Квитова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)13:55 BNT HD: Уругвай - Португалия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол14:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение15:40 Film Plus: Тенис: Екатерина Макарова - Магдалена Рибарикова (Connecticut Open, Ню Хейвън; WTA Premier - повторение)16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор16:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение16:45 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Евертън, мач от английската Висша лига, запис18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно18:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, първи ден, директно19:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно21:30 Film Plus: Тенис: Ашли Кратцър - Елизе Мертенс (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно22:15 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение22:45 Film Plus: Тенис: Даниел Кoлинс - Вера Лапко (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)23:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"23:30 BNT HD: Испания - Русия - среща от осминафиналите на световното първенство по футбол Днес+ Запази и Сподели



