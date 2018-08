Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

09:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

09:50 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол

10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - финал (WTA Premier - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

11:45 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: финал

12:00 Film Plus: Тенис: Мария Шарапова - Каролин Гарсия (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

13:40 Film Plus: Тенис: Мария Шарапова - Дария Касаткина (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

15:00 Film Plus: Тенис: Мария Шарапова - Сесил Каратанчева (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

15:10 BNT HD: Световното първенство по футбол Русия 2018 обзорно предаване на ФИФА

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Гингам, мач от френската Лига 1, директно

16:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - полуфинали (WTA Premier - повторение)

16:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц - Щутгарт, директно

17:15 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1, директно

18:45 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

18:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Лайпциг, директно

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм

20:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - финал (WTA Premier - повторение)

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

21:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение

21:30 Mtel Sport 1: Футбол: Италианска Серия А

22:00 Film Plus: Тенис: Джоана Конта - София Кенин (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

23:20 Film Plus: Тенис: Анна Блинкова - Виктория Азаренка (Mubadala Silicon Valley Classic, Сан Хосе (WTA Premier - повторение)

