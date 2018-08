Още снимки: test Има дата и час за първия мач на Григор Димитров на US Open Световният номер 8 Григор Димитров започва участието си на тенис турнира US Open срещу носителя на 3 титли от “Големия шлем” и победител в Ню Йорк от 2016 година Стан Вавринка.



Организаторите вече оповестиха, че очакваният с най-голям интерес сблъсък от първи кръг на събитието ще бъде първи в програмата на най-големия корт “Артър Аш” в понеделник. Това означава, че в 19:00 часа на 27 август двамата ще излязат на сцената. Григор има четири победи в седемте мача с швейцареца, който обаче го изхвърли от "Уимбълдън" още в първи кръг преди почти два месеца.



След техния двубой е насрочен мачът между Винъс Уилямс и Светлана Кузнецова, а от 02:00 часа сутринта в понеделник срещу вторник срещите си ще изиграят Серина Уилямс и Рафаел Надал - съответно срещу полякинята Магда Линет и Давид Ферер.



На корт “Луис Армстронг” пък програмата започва в 18:00 часа наше време, като откриващият мач е между световната номер 1 Симона Халеп и Кая Канепи. След това зрителите ще гледат Анди Мъри - Джеймс Дъкуърт, както и срещата на миналогодишната победителка Слоун Стивънс с Евгения Родина. /sportal.bg







