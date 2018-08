Още снимки: test Спортът по телевизията днес 04:30 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - полуфинали, повторение)

07:10 BNT HD: Всички голове на световното първенство по футбол обзорен филм

08:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, малък финал

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

09:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, финал

09:00 Film Plus: Тенис: Western & Southern Open, Синсинати (WTA Premier 5 - финал, повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, финал

11:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - полуфинали (WTA Premier - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев

12:05 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

12:40 BNT HD: Португалия - Испания, среща от световното първенство по футбол

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение

13:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

14:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн - Хофенхайм

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5, финал и награждаване - повторение)

15:20 BNT HD: Република Корея - Германия, среща от световното първенство по футбол

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

16:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Волфсбург - Шалке 04, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

17:10 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: полуфинална среща

18:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - полуфинали (WTA Premier - повторение)

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта - Нюрнберг

18:45 Diema Sport: Футбол: Етър - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Байер Леверкузен, директно

19:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

21:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

21:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

21:45 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - финал (WTA Premier)

22:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1, запис

23:30 Diema Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, запис

23:50 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение



