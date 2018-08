Още снимки: test Google премахва свързани с Иран канали и уеб профили в YouTube Американският технологичен концерн Google е изтрил 39 канала в YouTube и 19 други уеб страници, свързани с държавната медия Islamic Republic of Iran Broadcasting, като се позовава на „опити за спонсорирани от държавата хакерски удари и кампании за влияние". Този ход се случва, след като по-рано през седмицата Facebook Inc. и Twitter Inc. блокираха стотици обвързани с Иран акаунти в социалните мрежи по подобни причини, припомня Bloomberg.



Google, част от Alphabet Inc., e стигнала до заключението, че усилията за манипулации са започнали още през януари 2017 г., пише Кент Уокър, ръководител по глобалните дела, в публикация в корпоративния блог. Google работи с компанията за киберсигурност FireEye Inc., за да идентифицира акаунтите от Иран. „Не можем да предоставим всички технически подробности, без да издадем информация, която би била полезна за други, които искат да злоупотребят с нашите платформи", пише Уокър в публикацията.



Google е изправена пред по-малко политически натиск, отколкото Facebook и Twitter, заради това, че спонсорирани от някои държави хакери се опитват да осъществяват влияние в услугата преди изборите. Но представители на американските власти са идентифицирали начините, по които подкрепените от Русия участници използват YouTube като средство за политическо влияние. Уокър е бил задължен да свидетелства преди заседанието на 5 септември на Комисията по разузнаването в Сената по темата за чуждестранното влияние над избори.



В публикацията си в блога Уокър обяви също, че Google е премахнала 42 канала в YouTube, свързани с руската „Агенция за изследване на Интернет“, така наречената „фабрика за тролове" на Русия, обвинена от американски прокурори за разпространяване на фалшиви новини и дезинформация в предизборната кампания в САЩ през 2016 г. Междинните избори в САЩ ще се проведат през ноември и технологичните компании са под натиска да не допуснат отново платформите им да бъдат използвани за обществена манипулация.



Американският технологичен концерн Google е изтрил 39 канала в YouTube и 19 други уеб страници, свързани с държавната медия Islamic Republic of Iran Broadcasting, като се позовава на „опити за спонсорирани от държавата хакерски удари и кампании за влияние". Този ход се случва, след като по-рано през седмицата Facebook Inc. и Twitter Inc. блокираха стотици обвързани с Иран акаунти в социалните мрежи по подобни причини, припомня Bloomberg.Google, част от Alphabet Inc., e стигнала до заключението, че усилията за манипулации са започнали още през януари 2017 г., пише Кент Уокър, ръководител по глобалните дела, в публикация в корпоративния блог. Google работи с компанията за киберсигурност FireEye Inc., за да идентифицира акаунтите от Иран. „Не можем да предоставим всички технически подробности, без да издадем информация, която би била полезна за други, които искат да злоупотребят с нашите платформи", пише Уокър в публикацията.Google е изправена пред по-малко политически натиск, отколкото Facebook и Twitter, заради това, че спонсорирани от някои държави хакери се опитват да осъществяват влияние в услугата преди изборите. Но представители на американските власти са идентифицирали начините, по които подкрепените от Русия участници използват YouTube като средство за политическо влияние. Уокър е бил задължен да свидетелства преди заседанието на 5 септември на Комисията по разузнаването в Сената по темата за чуждестранното влияние над избори.В публикацията си в блога Уокър обяви също, че Google е премахнала 42 канала в YouTube, свързани с руската „Агенция за изследване на Интернет“, така наречената „фабрика за тролове" на Русия, обвинена от американски прокурори за разпространяване на фалшиви новини и дезинформация в предизборната кампания в САЩ през 2016 г. Междинните избори в САЩ ще се проведат през ноември и технологичните компании са под натиска да не допуснат отново платформите им да бъдат използвани за обществена манипулация. Днес+ Запази и Сподели