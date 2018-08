Още снимки: test Документалният филм за Rihanna излиза скоро Повече от две години изминаха, след като за първи път бе обявено, че се работи по документален филм за Rihanna, припомня cinefish.bg. Сега режисьорът Peter Berg обяви, че дългоочакваната лента може да излезе до няколко месеца. Той направи документални филми и за други изпълнители, между които и Bob Dylan.



Припомняме, че Peter Berg успя да заснеме Rihanna в студио, по време на записите на албума й Anti (2016). Очакваше се филмът да излезе на следващата 2017-а година, но работата по него така и не беше финализирана. Според компанията, която отговаря за продукцията, лентата ще е фокусирана повече върху личността на певицата, отколкото върху музиката й.



Звездата на 30-годишната певица от Барбадос изгря през 2005 г., когато парчето Pon de Replay от дебютния ? албум Music of the Sun стигна втора позиция в американската класация Billboard Hot 100.



Ето какво казва режисьорът за предстоящата лента: "Мисля, че тя е изключителна млада дама и филмът разказва доста подробно за нейния живот, и как тя се превръща в такъв ярък талант. Надявам се, че до два месеца ще излезе по кината."



Освен това, в момента Rihanna работи и по нов албум, в който ще наблегне повече на своите карибски корени.



Повече от две години изминаха, след като за първи път бе обявено, че се работи по документален филм за Rihanna, припомня cinefish.bg. Сега режисьорът Peter Berg обяви, че дългоочакваната лента може да излезе до няколко месеца. Той направи документални филми и за други изпълнители, между които и Bob Dylan.Припомняме, че Peter Berg успя да заснеме Rihanna в студио, по време на записите на албума й Anti (2016). Очакваше се филмът да излезе на следващата 2017-а година, но работата по него така и не беше финализирана. Според компанията, която отговаря за продукцията, лентата ще е фокусирана повече върху личността на певицата, отколкото върху музиката й.Звездата на 30-годишната певица от Барбадос изгря през 2005 г., когато парчето Pon de Replay от дебютния ? албум Music of the Sun стигна втора позиция в американската класация Billboard Hot 100.Ето какво казва режисьорът за предстоящата лента: "Мисля, че тя е изключителна млада дама и филмът разказва доста подробно за нейния живот, и как тя се превръща в такъв ярък талант. Надявам се, че до два месеца ще излезе по кината."Освен това, в момента Rihanna работи и по нов албум, в който ще наблегне повече на своите карибски корени. Днес+ Запази и Сподели