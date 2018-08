Още снимки: test Procter & Gamble патентова модерни изрази като LOL и WTF Американският гигант Procter and Gamble смята да патентова редица трибуквени акроними, сред които LOL и WTF, за да ги използва по необичаен начин: при препарати за миене на съдове и сапуни, съобщава CNBC.



Мултинационалната компания, която е собственик на марки като Ariel, Tide, Always, Pampers, Gilette и Head & Shoulders, поиска от Американската служба за патенти и търговски марки да използва LOL (смея се бурно), WTF (какво по дяволите), NDB (не е голяма работа) и FML (проклет да съм).



P&G е подала заявление за използването на четирите съкращения в течен сапун, препарат за миене на съдове, почистващи средства за твърда повърхност и освежители за въздух.



Подобни акроними се използват в социалните медии и приложения за съобщения и са популярни сред труднодостъпната група на милениалите, която може би е по-заинтересована от други продукти на американския гигант, като дезодорантите Old Spice или някои шампоани.



Милениалите са много важен потенциален клиент за компаниите, продаващи потребителски опаковани стоки. Инвеститорът активист Нелсън Пелц, който се присъедини към борда на P&G през март, заяви пред CNBC миналата есен, че по-младите потребители не искат марки, подходящи за всякакви обстоятелства.



"Милениалите искат тези малки марки, тези местни марки, към които имат емоционална привързаност", каза Пелц.



Заедно с трибуквените акроними P&G е подала документи за патентоването на търговската марка "Просто и домашно приготвено" в същите категории почистващи продукти. /money.bg Американският гигант Procter and Gamble смята да патентова редица трибуквени акроними, сред които LOL и WTF, за да ги използва по необичаен начин: при препарати за миене на съдове и сапуни, съобщава CNBC.Мултинационалната компания, която е собственик на марки като Ariel, Tide, Always, Pampers, Gilette и Head & Shoulders, поиска от Американската служба за патенти и търговски марки да използва LOL (смея се бурно), WTF (какво по дяволите), NDB (не е голяма работа) и FML (проклет да съм).P&G е подала заявление за използването на четирите съкращения в течен сапун, препарат за миене на съдове, почистващи средства за твърда повърхност и освежители за въздух.Подобни акроними се използват в социалните медии и приложения за съобщения и са популярни сред труднодостъпната група на милениалите, която може би е по-заинтересована от други продукти на американския гигант, като дезодорантите Old Spice или някои шампоани.Милениалите са много важен потенциален клиент за компаниите, продаващи потребителски опаковани стоки. Инвеститорът активист Нелсън Пелц, който се присъедини към борда на P&G през март, заяви пред CNBC миналата есен, че по-младите потребители не искат марки, подходящи за всякакви обстоятелства."Милениалите искат тези малки марки, тези местни марки, към които имат емоционална привързаност", каза Пелц.Заедно с трибуквените акроними P&G е подала документи за патентоването на търговската марка "Просто и домашно приготвено" в същите категории почистващи продукти. /money.bg Днес+ Запази и Сподели