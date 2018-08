Още снимки: test И спецпрокуратурата не откри нередности с плажните дискотеки на Слънчев бряг Спецпрокуратурата е отказала да образува досъдебно производство по сигнала на вицепремиера Валери Симеонов срещу туристическия министър Николина Ангелкова за плажните дискотеки в Слънчев бряг, научи “24 часа”.



Според магистратите няма основания да се образува досъдебно производство, защото липсват данни за извършено престъпление от страна на туристическото министерство, което да е в компетенциите на Специализираната прокуратура.



В сигнала си Валери Симеонов твърдеше, че служителите на Николина Ангелкова са дали категории на петте плажни дискотеки незаконно. Според вицепремиера Симеонов петте плажни дискотеки на “Слънчев бряг - юг” нямат място на плажа, тъй като не са временни постройки, а монолитни. Тогава пред медиите той твърдеше, че от петте заведения идвал наднормен шум. Това обаче не бе споменато в сигнала му до прокуратурата, защото той е само срещу категоризацията на заведенията.



Валери Симеонов сезира спецпрокуратурата в началото на юни. Малко след това строителният контрол съвместно с Министерството на туризма и с геодезисти направиха проверка на същите плажни заведения и установиха, че заведенията THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM са законни постройки. Причината - конфигурацията, която заемат и мястото, на което са разположени, съответстват на схемата, утвърдена от министъра на туризма и главния архитект на Несебър.



При действията си министърът на туризма не е допуснал нарушения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, нито на други закони, е заключението на спецпрокуратурата. /24chasa.bg