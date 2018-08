Още снимки: test Матео Салвини е против национализиране на магистралите в Италия Вицепремиерът на Италия и вътрешен министър Матео Салвини заяви, че е против национализиране на магистралите в страната, но може да се обмисли смесено управление от държавата и частния сектор, информира "Ройтерс".



Представители на италианската управляваща коалиция, в която участват партия "Лига" на Салвини и Движение "Пет звезди", предложиха държавата да поеме контрол над магистралите след трагедията с рухналия мост в Генуа през миналата седмица, при която загинаха 43 души.



"Не подкрепям национализация", каза Салвини в радиоинтервю, но добави, че условията за даване на концесии трябва да бъдат преразгледани. Той отбеляза, че не изключва възможността за "смесица от публично и частно управление".



Салвини също атакува компанията Atlantia, която контролира оператора Autostrade per l'Italia, отговорен за поддръжката на падналия в Генуа мост Моранди. Силовият министър коментира, че с всеки изминал ден е по-смутен от поведението на компанията.



В сряда от Atlantia заявиха, че са поискали да се направи оценка на коментарите на политиците и тяхното отражение върху цената на акциите.



"...Вчера (Atlantia) обявиха, че проверяват направените коментари, тъй като смятат, че отражението върху акциите не е причинено от срутването на моста, а от мои и от на (лидера на "Пет звезди") Ди Майо изявления", коментира Салвини.



Докато правителството продължава да дебатира бъдещето на магистралите, транспортният министър Данило Тонинели опроверга информация, че държавната инвестиционна банка Cassa Depositi e Prestiti може да вземе дял от Autostrade per l'Italia.



"Не зная за тази идея и научих, че вече е отхвърлена от икономическото министерство", коментира Тонинели, член на "Пет движение", пред вестник La Verita.



