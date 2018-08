Още снимки: test Спортът по телевизията 08:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

09:10 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

10:15 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, финал, мъже

11:30 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Каролин Гарсия (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

12:15 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

13:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

13:15 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Елизе Мертенс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Бордо, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Динамо Загреб

14:35 BNT HD: Германия - Мексико, среща от световното първенство по футбол

15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

15:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Film Plus: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън (WTA Premier - повторение)

15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

16:00 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Херта, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК

16:25 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Албания

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Динамо Киев

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 6-и епизод

19:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, директно

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън - четвъртфинали (WTA Premier)

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

21:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

22:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Уинстън-Сейлъм

23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

23:15 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение