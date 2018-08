Още снимки: test Парирана е хакерска атака срещу Демократическата партия Демократическата партия съобщи, че е парирана хакерска атака срещу базата с данни на нейните избиратели, съобщи в. "The New York Times".



Хакерите са създали фалшива страница, която е имитирала страницата за регистрация на избиратели на сайта на партията. Целта на атаката им е била да получат достъп до потребителски имена и пароли, с които да се логват в базата, съдържаща информация за десетки милиони гласоподаватели. Действията им са били засечени от компанията, отговаряща за киберсигурността на Демократическата партия, и те не са успели да постигнат пробив в данните.



Двама служители, запознати със случая, определят атаката като агресивна. Смята се, че хакерите са изпратили писма до членове на националния комитет на демократите с цел да ги подлъже да използват фалшивата страница. Тази тактика е позната като spearphishing - "зарибяване" чрез фалшива страница, имитираща оригиналната.



ФБР е информирано за случая.



Засеченият опит за проникване в базата данни е "поредното доказателство за съществуващите заплахи" преди изборите за конгрес, заяви служителят на спецслужбите Робърт Лорд.



Той посочи, че е нужна постоянна бдителност, за да бъдат предотвратени следващи такива опити.



