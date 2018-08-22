Спортът по телевизията днес
22.08.2018 08.12
08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, финал, жени
09:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Ализе Корне (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
09:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция финал, жени
10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
10:35 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Мария Шарапова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
12:00 Film Plus: Тенис: Франсоа Абанда - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Херта, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
13:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение
13:30 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Слоун Стивънс (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
14:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Лил, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
14:10 BNT HD: Аржентина - Хърватия, среща от световното първенство по футбол
15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
15:10 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Анастасия Павлюченкова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
16:00 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Казахстан
16:00 Nova Sport: Футбол: Щайнбах - Аугсбург, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
17:50 Film Plus: Тенис: Мария Шарапова - Каролин Гарсия (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
19:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън (WTA Premier)
19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 2-и епизод
19:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 6-и епизод, директно
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
20:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
20:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
21:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига:
21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
21:45 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Брентфорд, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 bTV Action: Аякс - Динамо Киев (футбол от Шампионска лига)
22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Види - АЕК
22:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
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