Мъртво бебе откриха в хасковско сметище
21.08.2018 15.56
Мъртво бебе е открито на сметището край хасковското село Гарваново, съобщиха от областната дирекция на МВР.
Сигнал за открития труп е подаден от служители на депото за отпадъци към 15 часа вчера. Сметището се намира в края на село Гарваново.
Назначена е аутопсия.
Криминалистите изясняват курсовете на сметопочистващите автомобили през почивните дни, за да локализират районите, от които може да е пренесено детенцето.
Образувано е досъдебно производство по случая.
Полицейските служители умоляват гражданите, ако разполагат с информация по случая, да я споделят в най-близкото районно управление при гарантирана анонимност.
Днес+