Още снимки: test Мъртво бебе откриха в хасковско сметище Мъртво бебе е открито на сметището край хасковското село Гарваново, съобщиха от областната дирекция на МВР.



Сигнал за открития труп е подаден от служители на депото за отпадъци към 15 часа вчера. Сметището се намира в края на село Гарваново.



Назначена е аутопсия.



Криминалистите изясняват курсовете на сметопочистващите автомобили през почивните дни, за да локализират районите, от които може да е пренесено детенцето.



Образувано е досъдебно производство по случая.



Полицейските служители умоляват гражданите, ако разполагат с информация по случая, да я споделят в най-близкото районно управление при гарантирана анонимност. Мъртво бебе е открито на сметището край хасковското село Гарваново, съобщиха от областната дирекция на МВР.Сигнал за открития труп е подаден от служители на депото за отпадъци към 15 часа вчера. Сметището се намира в края на село Гарваново.Назначена е аутопсия.Криминалистите изясняват курсовете на сметопочистващите автомобили през почивните дни, за да локализират районите, от които може да е пренесено детенцето.Образувано е досъдебно производство по случая.Полицейските служители умоляват гражданите, ако разполагат с информация по случая, да я споделят в най-близкото районно управление при гарантирана анонимност. Днес+ Запази и Сподели



