Още снимки:
test

Мъртво бебе откриха в хасковско сметище

21.08.2018 15.56

Мъртво бебе е открито на сметището край хасковското село Гарваново, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Сигнал за открития труп е подаден от служители на депото за отпадъци към 15 часа вчера. Сметището се намира в края на село Гарваново.

Назначена е аутопсия.

Криминалистите изясняват курсовете на сметопочистващите автомобили през почивните дни, за да локализират районите, от които може да е пренесено детенцето.

Образувано е досъдебно производство по случая.

Полицейските служители умоляват гражданите, ако разполагат с информация по случая, да я споделят в най-близкото районно управление при гарантирана анонимност.

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Крими
17:08
Митничарите на "Лесово" хванаха близо 500 кутии цигари контрабанда
15:56
Мъртво бебе откриха в хасковско сметище
15:27
Четирима непълнолетни задигнаха автомобил в Русенско
15:13
Хванаха 33-годишен мъж от Исперих в момент на кражба
11:08
Намериха мъртво бебе на сметището край село Гарваново
20 август 2018 г.
18:45
Арестуваха 33-годишен рецидивист при опит да излезе от страната
17:50
По 3000 лв. вземал от затворници шефът им, за да ги уреди на работа. Сега ще лежи в съседна килия
15:15
Съд потвърди европейската заповед за арест на 15-годишен, изнасилил малолетна
15:08
Надрусан разби кола с чужди табели в сграда, избяга със спътника си
14:34
Задържаха столичанин, заплашвал полицаи при пътна проверка
13:20
Служители на митница "Столична" задържаха ментета
12:50
Измамиха двама пенсионери в Хасково с общо 9 200 лв.
10:58
Задържаха издирван мъж на пункта "Калотина" при опит да напусне страната
07:57
Взривиха банкомат в Казанлък
19 август 2018 г.
16:15
Правят съдебно-психична експертиза на убиеца от Лесново
12:55
Хванаха мъжа, който уби свой съсед в Лесново и се барикадира в дома си
08:18
Убийство край София
18 август 2018 г.
15:45
Наръгаха мъж на центъра във Велико Търново
12:49
20 килограма хероин за близо 2 млн. лева хванати на "Капитан Андреево"
10:21
Две отнети шофьорски книжки в началото на акция в област Бургас
17 август 2018 г.
19:19
Постоянен арест за шофьора, блъснал трима младежи в Петрич
17:47
Оставиха в ареста сина на бивш полицай, помел 3 деца на тротоар в Петрич
17:10
Собственик на заведение: Младежи правят дрифтове нощем из Петрич
17:02
Един от убийците на Стоян Балтов е задържан в ЮАР
15:55
Пиян опря ножица в шията на сестра от спешното отделение във Велико Търново

Още новини >>    

Най-четени от Крими

Избор на редактора

Митничарите на "Лесово" хванаха близо 500 кутии цигари контрабанда

Мъртво бебе откриха в хасковско сметище

Хванаха 33-годишен мъж от Исперих в момент на кражба

Намериха мъртво бебе на сметището край село Гарваново

Надрусан разби кола с чужди табели в сграда, избяга със спътника си

Служители на митница "Столична" задържаха ментета

Измамиха двама пенсионери в Хасково с общо 9 200 лв.

Още новини >>    
Последни видео новини
Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си Кукери подгониха злото в Благоевград