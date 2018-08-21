Спортът по телевизията днес
21.08.2018 07.54
06:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
07:45 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Агнешка Радванска (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
08:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
09:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"
09:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Коко Вандеуей (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)
10:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
10:45 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Каролин Гарсия (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
12:30 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Петра Квитова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
13:20 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия
14:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Южени Бушар (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
15:50 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Мария Сакари (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
16:00 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение
17:20 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина
17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
18:00 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Джоана Конта (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:10 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"
18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
19:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
19:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън (WTA Premier)
19:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
20:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
21:45 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига
23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
23:35 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа" /bukmeikar.com
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