Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

07:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

07:45 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Агнешка Радванска (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

09:00 BNT HD: Международен турнир по тенис на маса "Асарел България оупън"

09:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Коко Вандеуей (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

10:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:45 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Каролин Гарсия (Western & Southern Open, Синсинати; WTA Premier 5 - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Гройтер Фюрт - Борусия Дортмунд, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

12:30 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Петра Квитова (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

13:20 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Ирландия

14:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Южени Бушар (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

15:50 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Мария Сакари (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Nova Sport: Футбол: Хащедт - Борусия Мьонхенгладбах, мач от първи кръг за Купата на Германия, повторение

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 5-и епизод, повторение

17:20 BNT HD: Европейско първенство по минифутбол: България - Босна и Херцеговина

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

18:00 Film Plus: Тенис: Виктория Азаренка - Джоана Конта (Coupe Rogers presentee par Banque Nationale, Монреал; WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

18:10 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа"

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

19:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Connecticut Open, Ню Хейвън (WTA Premier)

19:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

21:45 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 20 години, полуфинал

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Шампионска лига

23:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

23:35 BNT HD: Футбол: ЦСКА - ФК Копенхаген, среща от турнира "Лига Европа" /bukmeikar.com



